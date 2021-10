Juancho y Willy debutan como titulares, pero con suerte opuesta

Juancho Hernangomez (d), en una imagen de archivo.. EFE/ Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 5 oct (EFE).- Los hermanos Juancho y Willy Hernagómez debutaron la pasada noche en la pretemporada como titulares con sus respectivos equipos de los Boston Celtics y los New Orleans Pelicans, pero con suerte opuesta para cada uno de ellos.

Mientras que Juancho ayudaba a los Celtics a conseguir la victoria por 98-97 ante Orlando Magic, su hermano Willy veía cómo los Pelicans, de visitantes, caían derrotados 117-114 ante los Minnesota Timberwolves.

El menor de los hermanos Hernangómez jugó 17 minutos en el puesto de número cuatro de los Celtics, junto a las estrellas, el ala-pívot Jayson Tatum y el escolta Jaylen Brown, que fueron los jugadores destacados del equipo y del partido.

Su entendimiento fue bueno, al igual que la química de equipo y en los 17 minutos que estuvo en la pista del TD Garden aportó seis puntos, tras anotar 1 de 2 tiros de campo, falló un intento de triple, acertó los cuatro lanzamientos de personal que hizo.

Además, bajo los aros capturó cuatro rebotes -tres ofensivos-, puso un tapón, perdió un balón y cometió dos faltas personales.

Los Celtics también tuvieron la vuelta del pívot dominicano Al Horford, que inició su segunda etapa con el equipo de Boston y disputó 18 minutos en los que consiguió cinco puntos.

Horford anotó 2 de 6 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y no fue la línea de personal.

Pero realizó una excelente labor bajo los aros al conseguir siete rebotes -seis defensivos-, recuperó un balón, perdió otro y cometió una falta personal.

Willy, como número cinco de los Pelicans, que comenzó el partido de titular, jugó 15 minutos y cumplió al aportar dos puntos y cuatro rebotes que no impidieron la derrota del equipo de Nueva Orleans, que estrena entrenador con el novato Willie Green.

El mayor de los hermanos Hernangómez, que juega su segunda temporada con los Pelicans, anotó 1 de 3 tiros de campo, falló el único lanzamiento de personal que hizo, pero tuvo presencia bajo los aros con cuatro rebotes -tres ofensivos-, perdió un balón y cometió cinco faltas personales, que condicionaron sus minutos de juego.

Junto a Willy, el alero novato brasileño Didi Louzada, hizo su debut en la NBA con cinco minutos en los que aportó un rebote a los Pelicans.

En el equipo de los Timberwolves, el pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns, destacó con 15 puntos, incluidos dos triples de cuatro intentos, siete rebotes, cuatro asistencias y un tapón.

Su nuevo compañero, el alero argentino Leandro Bolmaro, exjugador del Barcelona, jugó nueve minutos en los que aportó dos puntos, al encestar 1 de 4 tiros de campo, falló los dos intentos de triple que hizo, capturó un rebote, dio una asistencia y recuperó un balón.

Su compatriota, Gabriel Deck jugó 18 minutos como reserva de los Oklahoma City Thunder, que perdieron de locales por 97-113 ante los Charlotte Hornets, y logró cuatro puntos y cinco rebotes, incluidos cuatro defensivos.

El exjugador del Real Madrid anotó el único tiro que hizo a canasta y otros dos desde la línea de personal, dio una asistencia y cometió una falta.