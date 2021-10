JJ.OO.- El PP de Cataluña apuesta por una candidatura conjunta con Aragón a los JJOO de Invierno para "restañar heridas"

05-10-2021 El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, junto con líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, en la Anilla Olímpica DEPORTES CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA



Fernández (PP) critica la actitud "arrogante" de los políticos independentistas hacia Aragón



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha reclamado este martes que se impulse una candidatura conjunta y en igualdad de condiciones entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y que sirva para "restañar heridas".



Lo ha dicho en un acto en la Anilla Olímpica de Barcelona con el líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, bajo el lema 'Por una candidatura olímpica conjunta'.



"Además de las proyecciones económicas de la candidatura, hay una cuestión, que debemos ver como una oportunidad para restañar heridas en estos juegos, que no es menor", ha sostenido Fernández, que ha destacado que los representantes 'populares' aragoneses han visitado Barcelona desde la humildad.



Ha subrayado que han venido con una voluntad de compartir que, a su juicio, contrasta con la de los políticos independentistas en el Parlament, "arrogantes y despectivos", y ha deseado que esta actitud cambie y que estos políticos vean que es mejor unir y que despreciar no conduce a nada, en sus palabras.



El líder popular catalán ha criticado que la agenda del reencuentro que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté basada "en mesas que están llenas de insultos", en referencia a la mesa de diálogo, y ha defendido que el verdadero reencuentro pasa por esta candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno.



"UNIÓN, COOPERACIÓN Y ENTENDIMIENTO"



Por su parte, el alcalde de Zaragoza ha reconocido que no es fácil lograr que prospere una candidatura, pero ha pedido aprovechar la experiencia y el recorrido de la Barcelona olímpica y de las cinco candidaturas que han fracasado en Aragón: "Solo hay un camino: la unión, la cooperación y el entendimiento", ha zanjado.



También ha afirmado que para conseguir unos Juegos Olímpicos "hay que decir la verdad" y deben hacerse en pie de igualdad de las dos comunidades autónomas, y ha llamado a proyectar desde Aragón y Catalunya la misma ilusión que hubo en las olimpiadas de 1992 en Barcelona.



El líder del PP de Aragón ha sostenido que no entendería que esta iniciativa no saliera adelante por culpa de "intereses partidistas", y ha apostado por generar condiciones de convivencia a través de estos Juegos Olímpicos y fortalecer los lazos entre ambos territorios.



"Esta candidatura conjunta debe servir para cerrar heridas y fracturas de hace tiempo", ha destacado Beamonte, que apuesta por no entrar en conflicto con la administración general del Estado y respaldar la idea de candidatura conjunta que defendió recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Zaragoza.



Además, Josep Bou ha pedido que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se posicione sobre esta candidatura, "que se sitúe, que se identifique, y sea capaz de decir 'no' al crecimiento", y ha subrayado que el PP va a dejarse la piel para que este proyecto salga adelante.