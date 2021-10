Gas de EE.UU. cierra en máximo de 12 años debido a escasez

(Bloomberg) -- Los futuros de gas natural cerraron en Nueva York a su mayor precio en 12 años, a medida que la escasez mundial de gas aviva la preocupación por la escasez en Estados Unidos.

A medida que el hemisferio norte se acerca a la temporada de uso de calefacción invernal, los bajos suministros auxiliares de EE.UU. ha provocado preocupaciones sobre la posible escasez a medida que aumenta la demanda del combustible para calderas. Los futuros de gas subieron un 9,5% y cerraron en US$6,312 por millón de unidades térmicas británicas en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el nivel de cierre más alto desde diciembre de 2008.

Operadores y corredores “definitivamente están considerando que existe una alta probabilidad de que el mercado tenga que moverse hacia lo que llamaríamos precios de racionamiento del gas, que es básicamente que hay que conservar el gas en los inventarios para satisfacer las necesidades de entrega”, dijo Nina Fahy, jefa de análisis de gas natural de Norteamérica en la firma de investigación Energy Aspects Ltd. Muchos se están preparando para un invierno brutalmente frío que agotará los suministros de EE.UU., a pesar de pronósticos de clima templado para la temporada de invierno.

El Índice Bloomberg Commodity Spot se disparó a un máximo histórico el lunes a medida que un resurgimiento mundial de la demanda de materias primas se contrapone a limitaciones de la oferta. La contracción ha sido aún más aguda en Europa y Asia, donde los precios del gas y la electricidad se dispararon a nuevos máximos históricos. En el Reino Unido, los precios de referencia del gas alcanzaron un nuevo récord el martes, con un aumento de 23%, equivalente a unos US$42.

La producción de gas en los campos de EE.UU., excluyendo Alaska, se desplomó a alrededor de 91.200 millones de pies cúbicos el martes, el nivel más bajo desde principios de septiembre, según BloombergNEF. Los inventarios nacionales almacenados para aumentar los suministros de los gasoductos durante el invierno son un 15% más bajos que hace un año, mostraron cifras del Gobierno.

Nota Original:U.S. Gas Climbs to Highest Close in 12 Years on Supply Tightness

