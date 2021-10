Francia/R.Unido.- Francia amenaza con cortar el suministro eléctrico a Reino Unido por la disputa sobre pesca

Insta a la Comisión Europea a ser "más firme" si Londres no concede licencias a barcos galos



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno francés ha endurecido este martes su discurso contra Reino Unido en relación a la disputa abierta por la concesión de licencias pesqueras y ha amenazado con cortar el suministro eléctrico a territorio británico, al tiempo que ha pedido a la Comisión Europea que sea "más firme" para que Londres cumpla los compromiso del acuerdo del Brexit.



La pesca en aguas del canal de la Mancha ya fue motivo de disputa en las negociaciones sobre el Acuerdo de Retirada y lo sigue siendo tras la salida definitiva de Reino Unido del bloque comunitario. Las autoridades británicas han rechazado las solicitudes para faenar de la mayoría de barcos galos que las habían solicitado y el pulso político va en aumento.



El primer ministro francés, Jean Castex, que ha comparecido ante la Asamblea Nacional, ha instado a la Comisión Europea a ser "más firme" con Londres en el tema pesquero, en un intento por buscar apoyos a una lucha en la que París no descarta invocar el arbitraje contemplado en el acuerdo del Brexit para "hacer que los británicos cumplan su palabra".



El Ejecutivo galo ya llevaba días barajando medidas de represalia y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha planteado este martes en declaraciones a la emisora Europe 1 la posibilidad de limitar el suministro eléctrico que recibe Reino Unido a través de los cables instalados bajo el canal.



"Nuestra paciencia tiene un límite claro", ha sentenciado Beaune, que ha aludido la "exasperación" de los pescadores para adelantar que Francia puede adoptar medidas concretas en los próximos días, bien en el ámbito nacional o en el europeo, si logra un compromiso más amplio de sus aliados.



Entre las ideas que caben "imaginar", según Beaune, están las "sanciones sobre la energía". "Reino Unido depende de nuestra energía y de nuestras ventajas de exportación", ha añadido, anticipando lo que puede estar por llegar si la crisis no se puede resolver "diplomáticamente".



Francia reivindicó ya en las negociaciones del Brexit su derecho a seguir faenando en zonas que pertenecen a Reino Unido en función de la actividad de años previos. "Llevamos nueve meses hablando con calma y amabilidad. Tenemos un acuerdo negociado por Michel Barnier que debe aplicarse al 100 por cien, algo que no se está haciendo", ha señalado el secretario de Estado galo.



Beaune, que ha considerado el Brexit un "fracaso" del "populismo", ha afeado la posición del Gobierno de Boris Johnson, al que ha recriminado que se crea que puede "vivir solo" y, al mismo tiempo, "criticar a Europa".