Filipinas.- Duterte afirma que cuando abandone el cargo se preparará para hacer frente a las investigaciones del TPI

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha afirmado este lunes que una vez abandone el cargo en 2022 se preparará para hacer frente a las investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la conocida como "guerra contra las drogas" en el país asiático.



"Quieren que vuelva a Davao y espere. Para los que hablan de casos, que me esperen. Me prepararé para mi defensa, esa cosa en el TPI", ha dicho, antes de pedir a los investigadores que "no se inventen pruebas", según ha recogido la cadena de televisión filipina GMA.



"No os estoy intimidando, simplemente no os inventéis pruebas contra mí", ha manifestado Duterte, quien ha recalcado que el TPI no tiene jurisdicción en Filipinas debido a que el país se ha retirado del Estatuto de Roma.



Salvador Panelo, el asesor legal de Duterte, ha afirmado que el presidente no está preocupado por el TPI o posibles investigaciones sobre abusos de los Derechos Humanos en el país una vez que se retire de la política, antes de reiterar que el tribunal no tiene jurisdicción en Filipinas.



Duterte anunció el sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto.



Por su parte, la Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI autorizó a mediados de septiembre la apertura de una investigación en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la llamada "guerra contra la droga".



Filipinas se integró en el Estatuto de Roma el 1 de noviembre de 2011, pero presentó una notificación escrita para abandonarlo el 17 de marzo de 2018, que se materializó un año más tarde.



A pesar de la retirada de Filipinas, el TPI ha matizado que tiene jurisdicción para juzgar los presuntos crímenes cometidos mientras era parte del Estatuto de Roma, aunque ha lamentado que, al parecer, los crímenes han continuado produciéndose después de 2019.