Facebook: Cambio de configuración de red habría causado la falla

Mike Schroepfer

(Bloomberg) -- Facebook Inc. culpó de una interrupción global del servicio que mantuvo sus aplicaciones de redes sociales fuera de línea durante gran parte del lunes a un problema con la configuración de su red, y agregó que no encontró evidencia de que los datos de los usuarios hayan estado comprometidos durante el tiempo de inactividad.

“Esta interrupción al tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios”, escribió el lunes por la noche el equipo de ingeniería de la compañía en una publicación de blog.

El problema técnico dejó fuera de línea durante horas la principal red social de Facebook, su aplicación de fotos Instagram y sus servicios de mensajería WhatsApp y Messenger, lo que marcó una de las fallas más prolongadas y generalizadas de la memoria reciente.

La interrupción de Facebook tuvo un impacto sísmico, ya que paralizó un conjunto de servicios de los que dependen diariamente más de 2.750 millones de personas para comunicarse, hacer negocios y consumir noticias. La falla dominó las noticias e hizo que personas de todo el mundo buscaran otras aplicaciones y servicios en un esfuerzo por mantenerse conectados e informados.

El director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, se disculpó en su página de Facebook después de que se restableciera la red. “Perdón por la interrupción de hoy, sé cuánto dependen de nuestros servicios para mantenerse conectados con las personas que les importan”, escribió.

Las herramientas internas y los sistemas de comunicaciones de Facebook se vieron afectados por la interrupción, lo que se sumó al desafío de los ingenieros que trabajaban para identificar y resolver el problema. Su producto de trabajo interno, Workplace, también se vio afectado. Solucionar el problema subyacente implicó visitar una instalación de servidor físico y restablecer manualmente algunos servidores, dijo un portavoz.

“A todas las pequeñas y grandes empresas, familias y personas que dependen de nosotros, lo siento”, tuiteó el lunes por la tarde Mike Schroepfer, director de tecnología. Su disculpa fue reiterada por el blog de ingeniería de Facebook.

La falla de Facebook se convirtió en una ventaja para otras redes sociales. La red de Twitter Inc. se mantuvo en línea y su director ejecutivo, Jack Dorsey, tuiteó su respaldo a la aplicación de mensajería privada Signal como una alternativa a WhatsApp. Signal registró millones de nuevos usuarios en el día, mientras que Telegram, cuya funcionalidad se asemeja mucho a la de WhatsApp, subió 55 lugares para encabezar la tabla de descargas de iPhone en EE.UU., según Sensor Tower.

Si bien no es extraño que las aplicaciones de Facebook tengan fallas ocasionales, rara vez duran más de unos pocos minutos. Downdetector, que monitorea problemas en internet, indicó que la falla de Facebook fue la más grande que haya observado, con más de 10,6 millones de reportes en todo el mundo.

En 2019, las aplicaciones internas de Facebook también dejaron de funcionar luego de una disputa con Apple Inc. que suspendió algunas de las funciones de esas aplicaciones en la plataforma del fabricante del iPhone. El alcance de la falla del lunes fue más grave. Algunos trabajadores incluso tuvieron problemas para usar el sistema de credenciales de identidad de Facebook en las oficinas durante la caída del servicio.

Nota Original:Facebook Blames Huge Outage on Network Configuration Change (3)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.