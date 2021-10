Etiopía.- La ONU confirma que los siete trabajadores declarados 'persona non grata' por Etiopía han salido del país

Resalta que todos ellos "han sido sacados del país para garantizar su seguridad"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha confirmado la salida de Etiopía de siete trabajadores del organismo internacionales que fueron declarados la semana pasada como 'persona non grata' por las autoridades del país africano.



"Puedo confirmar que ninguno de los siete miembros del personal de la ONU nombrados por el Gobierno de Etiopía está ahora en el país. Han sido sacados del país para garantizar su seguridad", ha dicho el viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq.



Haq ha indicado en rueda de prensa que la postura del organismo sobre la decisión de Adís Abeba "no ha cambiado" y ha recordado que "la postura legal de larga data del organismo es no aceptar la aplicación de esta doctrina del 'persona non grata' a miembros de la ONU".



"Como hemos dicho, esta es una doctrina que se aplica a agentes diplomáticos acreditados por un Estado en otro Estado", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el motivo por el que han sido sacados de Etiopía es para "garantizar su seguridad".



"Allá donde nuestro personal está desplegado, depende de las autoridades nacionales garantizar su seguridad. Si hay algo que ponga esto en duda, tenemos que reaccionar de forma acorde", ha explicado Haq, quien ha desvelado que la ONU "está evaluando" la situación de cara a anunciar los posibles reemplazos.



En este sentido, ha reseñado que el organismo "pretende seguir con su trabajo". "Tendremos que ver qué ha de hacerse para garantizar que podemos seguir con nuestro trabajo", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que las personas expulsadas estaban "capacitadas" para ocupar sus cargos.



"Creemos que debe permitírseles que sigan con su trabajo sin restricciones", ha defendido Haq, quien ha detallado que algunos de los afectados se encontraban fuera del país en el momento en el que Adís Abeba hizo pública su decisión.



El Gobierno de Etiopía anunció el jueves que siete trabajadores de diferentes agencias de Naciones Unidas habían sido declarados 'persona non grata' "por entrometerse en los asuntos internos del país" y ordenó que abandonaran el país en el plazo de 72 horas.



Entre los expulsados está la representante de UNICEF en Etiopía, Adele Khodr; y varios trabajadores de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.