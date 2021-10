Estadounidense Alex Morgan critica a liga femenina de fútbol por caso de acoso sexual

La estrella de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos, Alex Morgan, criticó este martes a la principal liga de mujeres (NWSL) de su país por no hacer más para proteger a las jugadoras del acoso sexual de algunos entrenadores durante la última década.

Los comentarios de Morgan se producen a raíz del informe de The Athletic de la semana pasada en el que detalla la presunta conducta sexual inapropiada del exentrenador de esa liga, el inglés Paul Riley.

Morgan, quien juega para el Orlando Pride, habló este martes en el programa "Today" de NBC, en el que también participaron Mana Shim y Sinead Farrelly, exdirigidas por Riley y dejaron constancia de acusaciones en su contra, incluida la coacción sexual.

"Estoy aquí para apoyar a Mana y Sinead y continuar amplificando sus voces, y mostrar la falla sistémica de la liga y lo mal que hicieron al manejar el caso, la queja y la investigación de Mana y donde fallaron a Mana y Sinead, y probablemente a muchas otras mujeres", señaló Morgan.

"Cuando miro hacia atrás, traté de ser la mejor amiga y compañera de equipo posible para Mana, ayudándola a presentar una queja, cuando en ese momento no había una política contra el acoso, no había recursos humanos de la liga, no había línea directa anónima, no había forma de denunciar", subrayó la campeona olímpica en Londres-2012.

"Ahora hemos comenzado a poner estas cosas en su lugar, por demanda de las jugadoras, no porque la liga sea proactiva. Algo que pedimos es que la liga comience a ser proactiva. Estamos pidiendo transparencia".

Farrelly, quien jugó para Riley en tres equipos diferentes, acusó al entrenador de "coerción sexual" mientras era su entrenador en el Philadelphia Independence.

Riley se convirtió en el entrenador del North Carolina Courage después de que Portland Thorns lo despidiera. El Courage despidió a Riley la semana pasada.

A raíz de las acusaciones, la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, renunció la semana pasada a su trabajo.

La liga también había pospuesto varios partidos de fin de semana, pero dijo este martes que el calendario continuará avanzando.

Por su parte, Shim señaló que Riley destruyó sus carreras. "Es un depredador. Me acosó sexualmente, coaccionó sexualmente a Sinead y nos quitó nuestras carreras".

En una declaración a The Athletic, Riley negó haber actuado mal y describió las acusaciones como "completamente falsas". "Nunca he tenido relaciones sexuales ni he hecho avances sexuales con estas jugadoras".

US Soccer y la FIFA también dijeron que iniciarían investigaciones independientes sobre el asunto.

