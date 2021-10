España.- Sánchez, Belarra y Díaz cerraron el acuerdo de vivienda antes del Consejo y tras intensas negociaciones

13-07-2021 Foto de familia de todos los ministros en la escalinata del Palacio de la Moncloa, a donde han llegado para participar en el primer Consejo de Ministros tras la remodelación del Gobierno, a 13 de julio de 2021, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno sello el acuerdo sobre la ley de vivienda con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un encuentro previo en la Moncloa previo a la celebración del Consejo de Ministros.



Fuentes de la negociación han explicado a Europa Press que el consenso entre la dos alas del Ejecutivo se ha producido en una intensa mañana de contactos y negociaciones, logrando así desbloquear un asunto que llevaba casi un año encallado.



Esto ha permitido, a su vez, facilitar la aprobación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que se formalizará en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, si bien la normativa sobre vivienda no irá a esa sesión.



Las citadas fuentes han explicado que a primera hora de la mañana se produjeron contactos para tratar el asunto entre la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y el titular de Presidencia, Félix Bolaños.



El objetivo era evaluar un documento de propuesta normativa que se remitió ayer noche entre los socios y después de que la cita del lunes por la mañana entre Bolaños y Belarra, que han encabezado las negociaciones sobre vivienda en los últimos días, no fructificara en ese acuerdo.



De esta forma, entre las 7 y 8 horas de hoy se reúnen y perfilan aspectos técnicos entre estos miembros del gabinete pero aún no hay cerrado un acuerdo propiamente dicho sobre el asunto capital en el que había diferencias en las últimas horas: la regulación del precio del alquiler para propiciar bajadas en pisos de grandes propietarios, específicamente en lo referido a fondos de inversión y entidades financieras.



Tras esa primera reunión a primera hora y antes de la celebración del Consejo de Ministros, se vuelve a abordar el asunto en Moncloa con presencia de Sánchez, Bolaños, Belarra, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la titular de Hacienda, Maria Jesús Montero.



Ahí es cuando se gesta el avance definitivo al dar su visto bueno el presidente a incluir esta regulación para grandes propietarios con entidad jurídica, una condición que era indispensable para el socio minoritario en la nueva Ley de Vivienda, sellando de esta forma el consenso anunciado una vez comenzó la sesión del Consejo de Ministros.



MEDIDAS DE LA LEY



Y es que Unidas Podemos reclamó como condición necesaria para pactar las nuevas cuentas públicas desbloquear antes esta normativa, que fue un compromiso alcanzado entre los socios en el acuerdo de los Presupuestos vigentes, que data de octubre del año pasado.



La nueva ley de vivienda, aparte del "corazón" que supone los mecanismos para regular el alquiler, también contemplará destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.



En el caso de las personas físicas y pequeños propietarios, se opta por el modelo de incentivos fiscales de hasta el 90 para los que decidan bajar la renta de alquiler a sus inquilinos.



A su vez, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismo para limitar los precios de los alquileres que va poner a su disposición el Gobierno.



También incluye esta futura normativa el recargo en el IBI del 150%, que se planteará para viviendas vacías sólo se aplicará en los Ayuntamientos que lo pidan, tal y como ha explicado Bolaños en rueda de prensa posterior al Consejo.



MESES DE NEGOCIACIÓN



Junto a ello se establecerán medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable, como ha apuntado en Twitter la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales.



"Han sido largos meses de negociación pero el acuerdo para la ley de vivienda marca un hito histórico en nuestro país. Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda. ¡Sí, se puede!", ha reconocido en su comentario en redes.



Paralelamente, el presidente ha anunciado este martes que la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno incluirá la creación de un 'bono joven' de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años.



UNIDAS PODEMOS CELEBRA EL ACUERDO: "EL PSOE HA ENTRADO EN RAZÓN"



Tras meses de negociación sin resultado, diversos cargos del espacio confederal han ensalzado el acuerdo adoptado y han felicitado a la ministra de Derechos Sociales por hacerlo posible durante la intensificación de los contactos que se produjo ayer.



En este sentido, la diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha celebrado que el"sentido común" se haya "abierto paso" para plasmar una ley de vivienda que regule el precio del alquiler, algo necesario para también articular los Presupuestos de la "recuperación".



"El PSOE parece que ha entrado en razón (...) El principal escollo parece que se ha salvado", ha destacado Vidal para agregar que, con dicha normativa, el país se asemeja al entorno europeo que establecen medidas de control de precios, sobre todo en grandes ciudades.



A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el acuerdo con el PSOE para la regulación de los precios del alquiler alcanza la propia redacción legal de la futura Ley de Vivienda, como "garantía" de que "esta vez va en serio".