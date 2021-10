España prepara en San Siro la semifinal de la Liga de Naciones

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán (Italia), 5 oct (EFE).- La selección española cerró con un suave entrenamiento en el estadio San Siro la preparación para la semifinal de la Liga de Naciones que este miércoles le enfrentará a la vigente campeona de Europa, Italia, con los 23 convocados de Luis Enrique Martínez ejercitándose en un gran ambiente previo a la cita.

No se respiró tensión en el entrenamiento de la selección española en San Siro. Con un césped en perfectas condiciones, con la lluvia dando una tregua y los futbolistas disfrutando de la oportunidad de jugar su primera fase final de la Liga de Naciones.

Tras volar por la mañana de Madrid a Milán y un descanso en el hotel de concentración, los jugadores españoles estaban deseosos de entrenarse. El buen ambiente y las bromas marcaron los minutos iniciales, de calentamiento y rondos, con la presencia de medios de comunicación en los primeros veinte minutos.

Luis Enrique no dejó ninguna pista de su idea de equipo titular y ya a puerta cerrada, terminó de perfilar los detalles del encuentro de semifinales ante Italia, la misma ronda en la que se cruzaron hace tres meses en la Eurocopa, que terminó con la eliminación española en la tanda de penaltis.

Todos los internacionales españoles están en perfectas condiciones para jugar, pero sabrán los once que iniciarán el partido hasta la última charla de Luis Enrique el miércoles, antes de partir hacia San Siro, donde a las 20:45 se medirán a Italia por una plaza en la final.