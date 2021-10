España nunca venció a Italia en su país en partido oficial

El centrocampista de España, Dani Olmo (i), protege el balón ante el defensa de Italia, Leonardo Bonucci, durante el encuentro correspondiente a la primera semifinal de la UEFA EURO 2020 el pasado mes de julio. EFE / Kiko Huesca

Milán (Italia), 5 oct (EFE).- La selección española desafía la estadística en las semifinales de la Liga de Naciones, con el objetivo de vencer en Italia 50 años después, como logró en dos partidos de sus catorce visitas, ambos de carácter amistoso, y romper el récord mundial de la selección "azzurri", que enlaza 37 encuentros consecutivos sin perder.

La igualdad marca uno de los grandes duelos europeos, once triunfos para cada selección y 16 empates en 38 enfrentamientos, pero la balanza cae del lado italiano en los encuentros disputados en su país, donde España solo fue capaz de vencer dos amistosos, en Bolonia en 1930 (2-3) y en Cagliari en 1971 (1-2). Nunca en partido oficial.

Las semifinales de la Liga de Naciones será el cuarto duelo entre Italia y España en Milán, ciudad en la que selló dos empates sin goles la Roja, el último en la Eurocopa'80, y salió goleada en 1942 (4-0).

El total de enfrentamientos en suelo italiano dejan junto a los dos triunfos españoles, siete empates -en las dos últimas visitas a un tanto-, y cinco derrotas.

El reto mayor que encara el equipo de Luis Enrique es dar por finalizada una racha histórica de Italia sin derrota (28 victorias y 9 empates), que no pierde en su país desde 1999. Dinamarca fue la última que lo logró, antes de encadenar 25 meses sin perder.

La memoria reciente trae el recuerdo de la eliminación de la Eurocopa 2020, disputada en el verano de 2021 por la pandemia, en unas semifinales en Wembley en las que la exhibición futbolística de España no tuvo el premio de alcanzar la final. El empate a un tanto dio paso a una tanda de penaltis en la que los fallos de Dani Olmo y Álvaro Morata, ambos ausentes por lesión tres meses después, castigaron a una selección que se estrelló con Donnarumma en su mejor día en el torneo.

Habían pasado cuatro años del último duelo, un triunfo cómodo de España en el Santiago Bernabéu, 3-0 en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, con doblete de Isco y gol de Morata a una Italia en periodo de reconstrucción antes de volver a reinar en Europa. Es la travesía que ahora pasa la Roja con Luis Enrique al mando.

Y es que pese a la eliminación por penaltis de la pasada Eurocopa, los duelos recientes sonríen a la selección española. De los catorce choques desde el cambio de siglo, apenas perdió dos encuentros frente a Italia. Un amistoso en 2011 (2-1) y en los octavos de final de la Eurocopa 2016, en Saint Denis (2-0), cuando los italianos cobraron su particular 'vendetta' a la lección recibida en la final de la Eurocopa 2012, la mayor goleada en un partido que decidía un título.

Aquel encuentro en París cerraba un ciclo de gloria español, con dos Eurocopas y un Mundial de por medio. Éxitos en los que impuso un estilo para no encontrar rival y encontrar a Italia en varios momentos para su historia más brillante. Con los penaltis que ahuyentaron definitivamente los fantasmas, superando una barrera psicológica con las paradas de Iker Casillas en la tanda de Viena en el Eurocopa 2008 y el penalti decisivo chutado por Cesc Fábregas para dejar atrás los octavos y dispararse hacia el título.

El reencuentro con los "azzurri" cuatro años después, en la gran final de Kiev en la Eurocopa 2012, en un partido que fue el culmen para una generación de futbolistas irrepetible. El 4-0 con goles de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata fue una exhibición inolvidable con Vicente del Bosque al mando.

Hasta entonces, casi nunca fue así. Italia había dejado frustraciones inolvidables en imágenes que han transcendido el tiempo, como las lágrimas de Luis Enrique, entonces futbolista, ahora el seleccionador, después del codazo que le propinó Tassotti en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 1994. Símbolo de dolor de un equipo que perdía por el tanto del mágico Roberto Baggio a dos minutos del final (2-1).

La rivalidad entre ambas selecciones ha cumplido 101 años. Su primer encuentro data de los Juegos Olímpicos de Amberes con triunfo de España (2-0), en otro encuentro que forma parte de una historia que seguirá extendiéndose con el primer enfrentamiento en la Liga de Naciones.

- LOS 38 ENFRENTAMIENTOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA:

===============================================

Fecha Competición Resultado Ciudad

---------- ------------ ------------------- ---------

06-07-2021 Eurocopa Italia 1 - España 1 (4-2) Londres

02-09-2017 Clas. Mundial España 3 - Italia 0 Madrid

06-10-2016 Clas. Mundial Italia 1 - España 1 Turín

27-06-2016 Eurocopa Italia 2 - España 0 París

24-03-2016 Amistoso Italia 1 - España 1 Udine

05-03-2014 Amistoso España 1 - Italia 0 Madrid

27-06-2013 Confederaciones España 0 - Italia 0 (7-6) Fortaleza

01-07-2012 Eurocopa España 4 - Italia 0 Kiev

10-06-2012 Eurocopa España 1 - Italia 1 Gdansk

10-08-2011 Amistoso Italia 2 - España 1 Bari

22-06-2008 Eurocopa España 0 - Italia 0 Viena

24-03-2008 Amistoso España 1 - Italia 0 Elche

24-04-2004 Amistoso Italia 1 - España 1 Génova

29-03-2000 Amistoso España 2 - Italia 0 Barcelona

18-11-1998 Amistoso Italia 2 - España 2 Salerno 09-07-1994 Mundial Italia 2 - España 1 Boston

14-06-1988 Eurocopa Italia 1 - España 0 Fráncfort

12-06-1980 Eurocopa Italia 0 - España 0 Milán

21-12-1978 Amistoso Italia 1 - España 0 Roma

25-01-1978 Amistoso España 2 - Italia 1 Madrid

20-02-1971 Amistoso Italia 1 - España 2 Cagliari

21-02-1970 Amistoso España 2 - Italia 2 Madrid

13-03-1960 Amistoso España 3 - Italia 1 Barcelona

28-02-1959 Amistoso Italia 1 - España 1 Roma

27-03-1949 Amistoso España 1 - Italia 3 Madrid

19-04-1942 Amistoso Italia 4 - España 0 Milán

01-06-1934 Mundial Italia 1 - España 0 Florencia

31-05-1934 Mundial Italia 1 - España 1 Florencia

19-04-1931 Amistoso España 0 - Italia 0 Bilbao

22-06-1930 Amistoso Italia 2 - España 3 Bolonia

04-06-1928 J. Olímpicos Italia 7 - España 1 Amsterdam

01-06-1928 J. Olímpicos Italia 1 - España 1 Amsterdam

22-04-1928 Amistoso España 1 - Italia 1 Gijón

29-05-1927 Amistoso Italia 2 - España 0 Bolonia

14-06-1925 Amistoso España 1 - Italia 0 Valencia

25-05-1924 J. Olímpicos Italia 1 - España 0 París

09-03-1924 Amistoso Italia 0 - España 0 Milán

02-09-1920 J. Olímpicos España 2 - Italia 0 Amberes

- BALANCE:

=========== PJ PG PE PP GF GC

España 38 11 16 11 41 44

Italia 38 11 16 11 44 41.