España.- El volcán de La Palma destruye más de 720 construcciones, 605 de ellas viviendas

La erupción volcánica de la isla de La Palma, de la que ya se cumplen 17 días, ha destruido hasta el momento 726 construcciones, de las que 605 son viviendas; 58, edificaciones de uso agrícola; 30, de uso industrial; 18, de ocio y hostelería; 7, de uso público, y 8, de otros usos, según los datos del Catastro registrados hasta la tarde de ayer lunes.



Así lo ha informado en rueda de prensa el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha explicado que estas cifras difieren, en torno a unas 400 construcciones, de las registradas por el satélite Copernicus, pues éste detecta cualquier punto que pueda ser una edificación, lo que induce a errores porque al final pueden ser una pérgola, un gallinero en precario, un pajero abandonado, entre otras construcciones.



En concreto, Miguel Ángel Morcuende informó de que los últimos datos aportados por Copernicus hablan de 1.154 construcciones afectadas por la erupción, de las que 1.046 habrían quedado destruidas por la lava y 108 estarían dañadas o en riesgo de colapso. Asimismo, indicó que un total de 209 personas permanecen albergadas en el Hotel Princess de Fuencaliente, lo que supone dos más que ayer.



En cuanto al número de personas que está trabajando actualmente para hacer frente a la emergencia volcánica, contando personal del Puesto de Mando Avanzado, del grupo operativo de seguridad y del grupo operativo de intervención y del grupo de logística, asciende a 553 efectivos.



Por otro lado, el director técnico del Pevolca ha detallado que la superficie devastada por el volcán se eleva ya a 420,12 ha, unas 6,74 ha más que en el día de ayer, y el perímetro de la zona afectada, aunque dentro pueda haber zonas que no estén arrasadas, se sitúa en 36,24 km. Según Morcuende, esto indica que las coladas están discurriendo por donde lo hacían previamente y no se han desdoblado. Por ello, la anchura máxima de la colada se mantiene en los 1.250 metros de ayer.



Miguel Ángel Morcuende detalló, también, que la calidad del aire es buena y la bajada de la concentración de los distintos parámetros que se miden por parte de los científicos con respecto a los dos últimos días es incluso mayor. Las partículas menores de 10 micras, que son las responsables de los problemas respiratorios, también ha bajado notablemente.



Esta situación, según apuntó Morcuende, es consecuencia del cambio del tiempo atmosférico, que hace que la entrada del alisio y la subida en altura de la capa de inversión térmica hacen que el ambiente sea más inestable y se liberan mucho los gases. No obstante, avanzó que esto cambiará en los próximos días, pues la capa de inversión volverá a estar más baja y habrá un ligero empeoramiento atmosférico.



El director técnico del Pevolca expuso que el enjambre sísmico está muy centrado en las inmediaciones de donde estaba los primeros días, los días 11 y 12 de septiembre, aunque un poco más inclinado hacia el sureste, lo que hace que sea más sentido en municipios como Fuencaliente y Villa de Mazo. La profundidad de la mayor parte de los sismos se encuentra localizada entre 10-15 km, lo que indica una sismicidad profunda o medio profunda.



A este respecto, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, toda vez que los parámetros indican que la aparición de algún centro emisor en estos municipios es "prácticamente nula".



Se siguen registrando terremotos a profundidades mayores de 20 kilómetros con un incremento en el valor de sus magnitudes. En las últimas 24 horas se han localizado decenas de sismos, el mayor de magnitud 3.9, sentido con una intensidad IV. El incremento de sismos y su magnitud puede indicar un aumento de la probabilidad de que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente.



INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO.



Por su parte, la portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, informó de que la erupción fisural mantiene el mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI, por sus siglas en inglés) continúa en 2.



La colada que comenzó el 1 de octubre desde los dos centros más al noroeste no muestran ninguna actividad, si bien siguen activos los centros tanto de emisión del cráter principal como los situados en los laterales del cono, y no se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del centro existente.



Se ha constatado la construcción de tubos lávicos que favorecen el drenaje de emisión de la colada hacia el mar por el mantenimiento de la temperatura y también la apertura de una zona de fisuras a unos 100 metros al noroeste de los centros de emisión ya inactivos, con emisión de gases y suelo a alta temperatura.



El delta lávico o fajana continúa su crecimiento alimentado por varios puntos de emisión de la colada lávica que alcanza el mar, superando ya las 36 hectáreas. La última medida de distancia del frente de la fajana a la línea de costa es de 540 metros. Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran en una pequeña área alrededor del contacto.



La afección del delta lávico al medio marino, constatada en algunos parámetros físico- químicos y acidez en profundidades de 0 a 30 metros parece afectar únicamente a una lámina de agua de menos de 5 metros, alcanzando una distancia de 200 metros desde el frente.



Ha cesado la actividad visible del campo fumarólico extenso del flanco sureste. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración. El proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como aparición de pulsos freatomagmático. La altura medida de la columna de cenizas y gases esta mañana es de 4.000 metros.



En cuanto a las condiciones meteorológicas, en estos momentos la disposición de la nube de cenizas y dióxido de azufre (SO2) es noreste-suroeste desde el foco eruptivo y a partir de mañana, sobre todo a partir de la segunda mitad, se prevé un giro del viento desde el nordeste a componente este y sur por encima de los 1.500 metros, disminuyendo su intensidad. Este cambio distribuirá el penacho hacia el norte y nordeste de La Palma y la distribución esperada de la nube de ceniza a partir de la segunda mitad podría afectar a la operatividad del Aeropuerto de La Palma y la vertiente norte de la isla.



Se prevé un aumento de la estabilidad atmosférica y el descenso de la altura de la inversión térmica durante los próximos días, que unido al régimen de brisas predominante en zonas bajas de la vertiente oeste de La Palma, serán condiciones meteorológicas desfavorables desde el punto de vista de calidad del aire.



Durante el día de ayer la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho continúa con valores altos, alcanzando las 1.200 toneladas diarias. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre acumulada durante todo el proceso eruptivo ha alcanzado las 250.000 toneladas. Asimismo, la emisión difusa de dióxido de carbono asociada a la dorsal de Cumbre Vieja, medida en el día de ayer, alcanza el valor de 1.600 toneladas diarias.