Enviado de EEUU se reunirá con el jefe de la diplomacia china esta semana: medios

Foto de archivo. Banderas de China y Estados Unidos fuera de un edificio en Shanghái. China Abril 14, 2021. REUTERS/Aly Song

PEKÍN, 5 oct (Reuters) - El asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden mantendrá conversaciones con el principal diplomático de China en Suiza el martes y miércoles, reportó el diario South China Morning Post, en momentos de creciente tensión sobre varios asuntos, incluida Taiwán.

"Su objetivo es reconstruir los canales de comunicación e implementar el consenso alcanzado entre los presidentes Xi Jinping y Joe Biden", informó el martes el periódico, citando a un funcionario familiarizado con los detalles de la reunión entre Jake Sullivan y Yang Jiechi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Los lazos entre China y Estados Unidos se deterioraron drásticamente bajo el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump y el Gobierno de Biden ha mantenido la presión sobre Pekín en una variedad de temas, desde Hong Kong y la región de Xinjiang hasta las indagaciones por los orígenes del COVID-19.

China también ha mostrado indignación por el mayor apoyo de Estados Unidos a Taiwán, y considera que Washington está en connivencia con las fuerzas que buscan la independencia formal de la isla, un asunto crucial para Pekín.

The Global Times, un tabloide publicado por el Diario del Pueblo oficial del Partido Comunista, dijo en un comentario que China estaba dispuesta a forjar un comercio mutuamente beneficioso con Estados Unidos, pero que no haría concesiones por principio y no temía una contienda prolongada.

"La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha durado más de tres años y medio. En lugar de debilitarse, la economía de China ha dado un paso adelante en comparación con la escala de Estados Unidos", sostuvo.

Las reuniones de esta semana corresponden a otra ronda de conversaciones cara a cara entre funcionarios de las dos potencias desde que Biden asumió el cargo, con pocos avances concretos en las sesiones anteriores.

A fines de julio, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, segunda diplomática estadounidense de mayor rango, sostuvo reuniones con Xie Feng, un viceministro de Relaciones Exteriores de China, en la ciudad portuaria china de Tianjin.

(Reporte de Ryan Woo en Pekín y Aakriti Bhalla en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)