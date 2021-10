El cubano Ysmael Romero podrá representar a Puerto Rico tras la aprobación de la FIBA

Los jugadores de la selección de Puerto Rico de Baloncesto en fotografía de archivo. EFE/EPA/Andrej Cukic

San Juan, 5 oct (EFE).- La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) recibió este martes el visto bueno de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para que el jugador nacido en Cuba Ysmael Romero juegue con la Selección Nacional de Puerto Rico.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico informó a través de un comunicado de que con la aprobación de FIBA el jugador, de 30 años, podrá vestir el uniforme boricua tan pronto como en noviembre de este año, en el inicio de las ventanas clasificatorias FIBA a la Copa del Mundo 2023.

Romero aseguró estar sin palabras ante la emoción que siente por poder representar al país donde ha residido durante la pasada década.

"Estoy extremadamente agradecido con Puerto Rico y tan emocionado con esta noticia que no tengo palabras para describirlo. Desde el día uno me abrieron las puertas para seguirme desarrollando como persona y como jugador, que esta será una gran oportunidad para demostrar mi amor por la isla", expresó Romero luego de recibir la noticia.

Romero ya había recibido el permiso de la Federación Cubana de Baloncesto y también el apoyo de su familia.

"Daré mi 100 por ciento cada vez que sea llamado a representar la selección. El pueblo en general me ha mostrado su apoyo, respeto y cariño y eso me llena de orgullo. Estaré listo para todo", añadió.

Sobre la inclusión de Romero al Equipo Nacional, el gerente general Carlos Arroyo, indicó que es un jugador atlético que trae fuerza y con una genética que no tenían en esa posición.

"Tenemos grandes expectativas con él y esperamos que el mismo impacto que ha tenido en Bayamón sea el mismo y más con nuestra Selección", expresó Arroyo.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida. Ismael se ha ganado el cariño y el respeto de los jugadores de nuestra liga al igual que de nuestros fanáticos", agregó Arroyo.

El canastero juega actualmente con los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde está teniendo una gran temporada destacándose por su intensidad y juego atlético.

El quinteto boricua regresará a cancha el 26 y 29 de noviembre, ante México, como parte de la ventana clasificatoria FIBA a la Copa del Mundo de 2023.