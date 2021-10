EE.UU. sostendrá reunión de alto nivel con funcionario chino

(Bloomberg) -- El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirá esta semana con el principal diplomático chino, Yang Jiechi, en Suiza, la última señal de un aumento de las comunicaciones entre Pekín y Washington.

Sullivan y Yang “darán seguimiento a la llamada del 9 de septiembre entre el presidente Biden y el presidente Xi mientras seguimos tratando de gestionar responsablemente la competencia entre EE.UU. y la República Popular China”, dijo el martes la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, en un comunicado.

El comunicado no proporcionó una fecha específica para la reunión. El South China Morning Post informó anteriormente que tendría lugar el miércoles, y agregó que una posible cumbre entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping será un tema en la agenda.

La reunión sería la primera conversación de alto nivel entre EE.UU. y China desde la liberación de la directora financiera de Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, del arresto domiciliario en Canadá, donde luchó contra la extradición a EE.UU. por cargos de fraude durante casi tres años. Y se produce cuando las dos naciones continúan enfrentando disputas por temas que van desde violaciones a los derechos humanos en Sinkiang y Hong Kong hasta los reclamos de China sobre el mar de China Meridional.

En otra señal de que los lazos entre las dos economías más grandes del mundo se están estabilizando, la Administración de Biden anunció el lunes que pronto se involucrará directamente con Pekín para hacer cumplir los compromisos establecidos en su acuerdo comercial y comenzar un proceso para excluir ciertos productos de los aranceles estadounidenses.

