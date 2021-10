EEUU.- Recomendado el perdón póstumo a George Floyd por una condena por un delito de drogas en 2004 en Texas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Indultos y Libertad Condicional del estado estadounidense de Texas ha votado este lunes de forma unánime a favor de recomendar un perdón póstumo a George Floyd por una condena por delitos de drogas en 2004, según ha informado la cadena de televisión CNN.



La petición para el perdón fue presentada en abril por la familia de Floyd, muerto en mayo de 2020 durante su detención en la ciudad de Mineápolis después de que el agente Derek Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante varios minutos a pesar de que el hombre le dijo que no podía respirar.



La documentación presentada, Allison Mathis, de la Fiscalía del condado de Harris, sostuvo que se fundamentaba en que el agente que arrestó a Floyd en dicho caso, Gerald Goines, "se inventaba la existencia de informantes confidenciales para impulsar sus casos contra acusados inocentes".



Goines arrestó a Floyd en febrero de 2004 afirmando que poseía crack y que "le entregó la droga a un segundo sospechoso no identificado que acordó vender las drogas a Goines, quien trabajaba como agente encubierto".



La abogada del exagente, Nicole DeBorde, afirmó en abril que mantenía la veracidad del caso. "Ciertamente simpatizamos con la causa de Floyd, pero eso no cambia el hecho de que su antigua condena es legítima", dijo, en declaraciones concedidas a la CNN.



"Lamentamos la pérdida de George Floyd y esperamos que su familia encuentre algo de alivio en la decisión de este lunes del Consejo de Indultos y Libertad Condicional para recomendar una clemencia por la condena de 2004 que implicó al exagente Gerald Goines", ha dicho Kim Ogg, fiscal de Harris, a través de un comunicado.



Goines estuvo involucrado en 2019 en un caso conocido como 'Los asesinatos de Harding Street' en el que obtuvo un permiso judicial para una redada --que se saldó con dos muertos y cinco agentes heridos-- bajo argumentos torticeros, según Ogg, quien ha recalcado que el exagente fue imputado por asesinato y falsificación de documentos.



La decisión definitiva sobre el perdon póstumo a Floyd recar sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott, que por el momento no se ha pronunciado sobre esta posibilidad.



Floyd fue detenido en mayo de 2020 en Mineápolis a la salida de un establecimiento por haber utilizado un billete falso para pagar un paquete de cigarrillos. Durante el operativo, fue esposado y colocado en el suelo sobre su pecho, tras lo que Chauvin clavó su rodilla en su cuello durante más de nueve minutos, lo que finalmente provocó su fallecimiento.



La muerte de Floyd, que fue grabada en vídeo por transeúntes que se encontraban en el lugar, generó una ola de indignación a nivel global, con movilizaciones y marchas que en ocasiones derivaron en disturbios, y puso nuevamente sobre la mesa el racismo de las instituciones estadounidenses.