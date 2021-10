EEUU.- Biden tilda de "hipócritas" y "peligrosos" a los republicanos por no permitir aumentar el techo de deuda de EEUU

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha definido a los miembros del Partido Republicano como "hipócritas, peligrosos y vergonzosos" por rechazar la propuesta demócrata de aumentar el techo de la deuda, algo que considera que es "jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense".



"Aumentar el límite de la deuda se trata de pagar lo que ya debemos, lo que ya se ha adquirido. No es nada nuevo (...) Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y siempre lo ha hecho", ha exclamado Biden, tal y como recoge un comunicado de la Casa Blanca.



Los republicanos se han negado a apoyar el aumento del gasto, mientras que los demócratas recuerdan que esta medida no autoriza nuevas inversiones gubernamentales, sino que está destinada a pagar las deudas ya contraídas.



Ante esta negativa, el presidente ha criticado a la formación conservadora de "negarse a hacer su trabajo" y de "amenazar" la voluntad del Gobierno de "salvar la economía de un evento catastrófico".



Respecto al entendimiento por parte de ambos partidos, Biden ha recordado que "aumentar el límite de la deuda solía ser un compromiso bipartidista", por lo que ha apelado a ese espíritu para que los republicanos aprueben una medida que va destinada a solventar "las imprudentes políticas de impuestos y gastos de la anterior administración (del expresidente Donald) Trump".



"Los republicanos en el Congreso aumentaron la deuda tres veces cuando Donald Trump era presidente y cada vez el apoyo demócrata. Ahora no la aumentarán a pesar de que son responsables de más de ocho billones de dólares --cerca de 6,9 billones de euros-- en facturas incurridas en cuatro años bajo la administración", ha afirmado.



Además, en su estrategia para convencer a los republicanos, Biden ha lanzado un mensaje a la sociedad donde les ha avanzado que en los próximos días podrán observar cómo "se reduce el valor de sus cuentas de jubilación" o como incluso "aumentan sus pagos de hipotecas y automóviles".



Finalmente, preguntado sobre si es posible que Estados Unidos no logre pagar su deuda, el presidente ha aseverado que no se puede imaginar que eso suceda, pues sería "la consecuencia seria nefasta", pero que tampoco puede garantizar que no vaya a suceder.