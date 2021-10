Edmundo Arrocet guarda silencio sobre el sufrimiento de Teresa Campos tras su exclusiva hablando de su ruptura

25-02-2020 Edmundo Arrocet. 'Desaparecido' desde que concedió una exclusiva llamando "mentirosa infame" a María Teresa Campos, asegurando que le dejó a la comunicadora 50.000 euros que no le ha devuelto e insinuando que su relación se rompió tras una reacción agresiva por parte de la malagueña, Edmundo Arrocet ha abandonado su 'escondite' para dar su último adiós a la fundadora del mítico Bingo Las Vegas, Begoña Sierra, que fallecía este lunes tras una larga enfermedad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Acompañado por amigos como Pepe Carabias y Tony Antonio, el humorista ha confesado que está "muy bien", haciendo oídos sordos a las críticas que ha recibido por sus duras palabras sobre María Teresa, a la que hemos visto devastada tras enterarse de las declaraciones de Edmundo en la revista 'Lecturas' sobre ella y sus hijas.



Impasible, el chileno da la callada por respuesta a los reproches públicos de Terelu Campos y Alejandra Rubio que, sin dar crédito a las cosas que ha contado Bigote sobre su relación con la veterana presentadora, reprochaban en 'Viva la vida' que estuviese haciéndole esto a una señora de 80 años como Teresa, a la que no ven nada bien desde el regreso a España y a la vida pública del chileno.



En su línea, Edmundo tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alejandra, que dolida con él por el daño que está haciendo a su abuela, ha asegurado que no volvería a repetir su encuentro con él, aunque no se arrepiente de haberle abrazado en el plató de 'Secret Story' porque fue lo que sintió en ese momento.