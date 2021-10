Ecuador.- La reunión entre el Gobierno de Ecuador y los indígenas de la CONAIE concluye con visiones opuestas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La reunión entre el Gobierno de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha concluido este lunes con visiones opuestas, ya que el Ejecutivo ha considerado el encuentro "satisfactorio", mientras los indígenas han denunciado no haber recibido respuestas a sus peticiones.



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha participado, acompañado de algunos de sus ministros, en el diálogo con más de 50 dirigentes de la CONAIE y su presidente, Leonidas Iza, en el Palacio de Carondelet, en un inédito encuentro que ha durado unas tres horas y en el que se han tratado seis puntos.



El Ejecutivo ha tildado la cita como un "diálogo productivo", mientras la CONAIE ha mostrado su descontento por no haber obtenido respuestas concretas a sus demandas, como la congelación de los precios de los combustibles hasta la fecha; la derogación de los decretos presidenciales que permiten el alza gradual; la moratoria de los créditos en las instituciones financieras, detener la explotación minera o la revisión del proyecto Ley de Creación de Oportunidades en materia laboral, informa el diario ecuatoriano 'El Universo'.



Lasso, quien ha considerado "satisfactorio" el encuentro, ha ofrecido continuar con el diálogo por materias y ha indicado que a partir del 1 de enero de 2022 se impulsará un mecanismo para entregar créditos al uno por ciento de interés a pequeños agricultores y emprendedores.



Respecto al precio de los combustibles, el mandatario ha defendido que el Estado debe ser "cauto" por "sentido de responsabilidad con el país", mientras Iza ha criticado que no ha encontrado voluntad del Gobierno en este aspecto.



En el debate sobre la fijación de estos precios, Iza ha recordado que el incremento del coste del combustible hace que aumenten los precios de productos de primera necesidad, por lo que parte de la conversación ha girado en torno a la "desnutrición crónica en los niños" y "el acceso de los ecuatorianos a los alimentos", ha relatado el presidente de la CONAIE.



Por su parte, el presidente de la CONFENIAE, una rama regional de la CONAIE, Marlon Vargas, ha expresado que tampoco se ha encontrado apertura sobre la detención de la explotación minera y petrolera, una cuestión sobre la que Lasso ha indicado que "está de acuerdo con la minería que cumple objetivos de desarrollo sostenible", informa la prensa ecuatoriana.



Al concluir la cita, Lasso ha subrayado que se ha "avanzado mucho", si bien ha dicho que en algunos temas "el diálogo sigue abierto", al tiempo que ha recordado que "la discordia no es el camino para lograr el desarrollo".