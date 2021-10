Economía.- República Dominicana pasa a ser miembro pleno de CAF

01-01-1970 Firma del convenio por el que República Dominicana pasa a ser miembro pleno de CAF. El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de la República Dominicana, Jochi Vicente, han suscrito un convenio para la incorporación del país como miembro pleno del organismo multilateral, según ha informado en un comunicado. EUROPA LATINOAMÉRICA ESPAÑA REPÚBLICA DOMINICANA LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA CAF



El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de la República Dominicana, Jochi Vicente, han suscrito un convenio para la incorporación del país como miembro pleno del organismo multilateral, según ha informado en un comunicado.



Los objetivos de este movimiento pasan por promover el bienestar de la población, el desarrollo sostenible del país y el progreso del Caribe.



Con la firma de este convenio el Estado dominicano tendrá mayor poder de voto en la gobernabilidad de la institución, acceso a más recursos financieros de largo plazo y a fondos de cooperación no reembolsable como un mecanismo de acompañamiento a las decisiones de política pública.



"Con esta decisión buscamos tener presencia con pleno derecho en este importante organismo, el cual ofrece muchos beneficios para el país como asistencia técnica y financiamientos en condiciones favorables para los proyectos de inversión que hemos identificados como prioritarios", ha destacado el ministro de Hacienda de República Dominicana.



Por su parte, Sergio Díaz-Granados ha resaltado que la firma del acuerdo es un gran paso que significa "una consolidación en el Caribe, lo cual implicará que CAF podrá desde República Dominicana atender temas estratégicos para el resto de la región y de esta manera cumple el propósito de internacionalización que tiene".



Díaz-Granados ha añadido que el mayor interés es que CAF sea un compañero de República Dominicana en las apuestas a la transformación y a alcanzar los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En el marco de la firma, el titular de CAF ha mantenido un encuentro con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.



República Dominicana se incorporó a CAF como accionista de la Serie 'C' en el año 2004. Desde entonces, la institución ha impulsado diversas iniciativas y proyectos orientados a colaborar con los planes de desarrollo nacionales, siendo los más recientes el Proyecto de Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte, a ser ejecutado por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), así como la entrega de recursos no reembolsables para el Programa de Apoyo a la Emergencia generada por Covid-19.



En la actualidad la institución también apoya con asistencia técnica a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el fortalecimiento de sus capacidades y la estructuración de proyectos.



Con la progresiva incorporación de países caribeños a la institución, CAF continuará promoviendo la integración latinoamericana, además de la sostenibilidad y la transparencia que garantiza en la ejecución de proyectos de infraestructura económica y social en sus países miembros.



En el acto de la firma también han estado presentes el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli; el director de Programas de Países, Javier Prieto; y la viceministra de Crédito Público, María José Martínez.