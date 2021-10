Crisis de contenedores empuja a Coca-Cola a usar graneleros

(Bloomberg) -- Los costos de envío a través de contenedores se han salido tanto de control que Coca-Cola Co., para ayudar a mantener su negocio en funcionamiento, está cambiando sus cargamentos a buques que normalmente solo utilizan los operadores de productos industriales.

En tiempos normales, la empresa transporta materiales por todo el mundo en las mismas cajas de acero de 20 pies que transportan de todo, desde juguetes hasta bicicletas. Con esos mercados en auge y la capacidad limitada, Coca Cola ha optado por utilizar tres de los llamados graneleros, normalmente utilizados para transportar productos como carbón y mineral de hierro, para mover 60.000 toneladas de carga, escribió en una publicación de LinkedIn Alan Smith, director de compras de la empresa.

“Cuando por la crisis actual del transporte marítimo no se pueden conseguir contenedores o espacio, tenemos que pensar fuera de la caja”, dijo Smith.

La gran ventaja de utilizar contenedores es que forman parte de una cadena logística bien establecida que lleva las mercancías de manera eficiente desde donde se fabrican hasta donde se utilizan. Los graneleros pueden ser más baratos, pero pueden ser menos convenientes porque las cargas tienen que trasladarse desde y hacia los puertos.

Para dar una idea de a qué se enfrentan Coca-Cola y muchas multinacionales, el costo por contenedor equivalente a 40 pies para transportar mercancías a Róterdam desde Shanghái es de US$14.558, según datos de Drewry Shipping. Los precios de este año se han disparado a múltiplos más altos que cualquier otro observado durante al menos la última década.

Las cargas que Coca-Cola cambió normalmente habrían llenado 2.800 contenedores de acero de 20 pies. El cambio es “el primero de muchos que esperamos en los próximos meses y un excelente ejemplo de la excelente colaboración entre nuestros equipos de compras, logística y nuestros proveedores”, señaló.

El mercado de carga de contenedores es tan ajustado que incluso ha habido demanda de algunos graneleros, llamados así porque mueven cargas a granel y no en contenedores, para mover cajas en sus cubiertas.

Desafortunadamente para las empresas que contratan embarcaciones, incluso el transporte de carga a granel también está en auge. El Baltic Dry Index, una medida general del costo de contratar tales embarcaciones, se disparó a un máximo de 13 años de 5.409 puntos el martes, según Baltic Exchange en Londres.

Si eso continúa, y algunos creen que puede suceder, la solución de Coca-Cola para la crisis de los contenedores comenzará a perder algo de su atractivo.

