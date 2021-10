Coronavirus.- Los recuperados con una sola dosis no podrán entrar en Reino Unido sin cuarentena

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Reino Unido no considera completamente vacunados a quienes hayan superado la Covid-19 y hayan recibido una sola dosis, por lo que estarán obligados a guardar una cuarentena de diez días a la llegada al país.



Así lo ha especificado este martes el Gobierno británico, después de que este lunes pusiera fin al sistema de 'semáforo' por el que venía clasificando a los países en función de su situación sanitaria, conservando únicamente una "lista roja" de países desde los que solo pueden desplazarse los británicos (guardando cuarentenas y realizándose pruebas).



De esta forma, los ciudadanos del resto de países que hayan recibido la pauta completa de una vacuna aceptada por el Reino Unido --Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna o Janssen-- podrán acceder al país sin la obligación de realizar cuarentena, con la obligación de realizarse un test el segundo día de su viaje y completar el formulario de localización.



Sin embargo, excluyendo a Janssen, cuya pauta completa está formada por una sola dosis, el Gobierno británico ha aclarado que la obligación de presentar un certificado con dos inoculaciones se aplica "en todos los casos, incluso si el pasajero se ha recuperado recientemente y tiene inmunidad natural".



Por tanto, los recuperados con una sola dosis, como es el caso de los españoles que han pasado la enfermedad, tienen que acogerse al protocolo de "no vacunados", que incluye una prueba negativa tres días antes del viaje, así como el segundo y el octavo día, rellenar el documento de localización y una cuarentena de diez días.



Además, desde el pasado viernes, los viajeros europeos ya no pueden seguir utilizando el DNI para viajar a Reino Unido, sino que tendrán que presentar el pasaporte. Aunque la salida del país de la Unión Europea se hizo efectiva el 1 de enero, se estableció un periodo de transición, en el que todavía podía usarse el DNI, que finalizó el pasado jueves.