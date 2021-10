Ciencia.-El dinosaurio cornudo de Ted Turner es una nueva especie

05-10-2021 Sierraceratops es anterior a su relativo Triceratops y mide alrededor de cinco metros de largo.. Un fósil encontrado hace más de veinte años en el rancho del fundador de CNN, Ted Turner, es una nueva especie de dinosaurio cornudo (ceratópsido) inédito en América del Norte. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NEW MEXICO MUSEUM OF NATURAL HISTORY & SCIENCE



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Un fósil encontrado hace más de veinte años en el rancho del fundador de CNN, Ted Turner, es una nueva especie de dinosaurio cornudo (ceratópsido) inédito en América del Norte.



El nuevo dinosaurio, Sierraceratops turneri, vivió en Nuevo México hace unos 72 millones de años. Su descubrimiento insinúa que aún quedan muchos dinosaurios por descubrir en América del Norte.



Sierraceratops, se refiere al condado de Sierra, Nuevo México, donde se descubrió el fósil, y al grupo del cual la especie forma parte, Ceratopsidae. El nombre de la especie turneri honra a Ted Turner, fundador de Cable News Network (CNN), propietario del rancho donde se descubrió el fósil y permitió su recolección por paleontólogos y voluntarios.



El equipo de investigación, dirigido por el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México (NMMNHS) e incluido el doctor Nick Longrich de la Universidad de Bath, publicó sus hallazgos en la revista Cretaceous Research.



Los fósiles de la nueva especie, que incluían partes del cráneo y el esqueleto de un individuo, se encontraron en rocas del Cretácico Superior de la Formación Hall Lake cerca de Truth or Consequences, Nuevo México.



Un esqueleto parcial fue desenterrado a fines de la década de 1990 y originalmente se identificó como perteneciente a Torosaurus. Más de veinte años después, el estudiante de paleontología del NMMNHS Sebastian Dalman volvió a examinar el esqueleto, junto con sus colegas Spencer Lucas, Steve Jasinski y Nick Longrich. Resultó ser una nueva especie, no relacionada con los dinosaurios previamente descubiertos en la parte norte del continente.



Las características clave que distinguen a Sierraceratops de otros dinosaurios con cuernos son sus cuernos de frente cortos pero masivos y la anatomía de los huesos de los volantes del dinosaurio. Sierraceratops tenía un cráneo grande, de unos 5 pies de largo, y su longitud total era de unos 5 metros. Como otros ceratópsidos, era un devorador de plantas cuadrúpedo.



Sierraceratops está relacionado pero es anterior a su relativo Triceratops en unos 6 millones de años. Los dinosaurios cornudos eran grandes herbívoros parecidos a los rinocerontes que probablemente vivían en grupos o manadas. Eran miembros importantes de los ecosistemas del Cretácico Superior en América del Norte, y fueron presa de tiranosaurios.



La comparación de las características de Sierraceratops con otros dinosaurios ceratópsidos conocidos ayudó al equipo de investigación a rastrear sus relaciones evolutivas con otros dinosaurios con cuernos.



El descubrimiento es parte de una ola de nuevos descubrimientos de dinosaurios que ha surgido de América del Norte en los últimos años. A medida que los paleontólogos recogen nuevos esqueletos y vuelven a estudiar fósiles antiguos, han descubierto que la misma especie no vivía en todas partes. En cambio, diferentes dinosaurios con cuernos, pico de pato, tiranosaurios y rapaces vivían en diferentes partes del continente.



A medida que los paleontólogos se han trasladado de entornos conocidos a otros territorios menos estudiados, han surgido nuevas especies. Estos hallazgos sugieren que la diversidad de dinosaurios era mayor de lo que se pensaba anteriormente y que aún no se han encontrado muchas especies.



El equipo de investigación concluyó que Sierraceratops está más estrechamente relacionado con otros ceratópsidos de Texas y el norte de México. Estos dinosaurios forman un grupo que vivía solo en el suroeste de América del Norte, a diferencia de los grupos de ceratópsidos que vivían en el norte. Esto sugiere que dinosaurios distintos y endémicos pueden haber habitado diferentes partes del oeste de América del Norte durante el Cretácico Superior, hace 72 millones de años.



El doctor Nick Longrich, del Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath, dijo en un comunicado: "Parte de la razón por la que los dinosaurios se volvieron tan diversos es que se especializarían en diferentes hábitats, al igual que las aves o los mamíferos modernos.



"Estos son animales enormes, y uno pensaría que estarían muy extendidos. Pero, de hecho, no es la misma especie que vive en todas partes. Diferentes especies probablemente se adaptaron al clima local, plantas, depredadores y enfermedades que les dan una ventaja contra los invasores de fuera de."



Cuando Sierraceratops vivió y murió, el medio ambiente de Estados Unidos era muy diferente. Hoy, el suroeste de Estados Unidos son desiertos y llanuras secas. En el Cretácico Superior, los climas eran templados, los bosques eran frondosos y el nivel del mar era 100 metros más alto. Nuevo México no estaba cubierto por el desierto, sino por ríos, pantanos y llanuras aluviales, llenas de palmeras y caimanes, al borde de un enorme mar interior. Esta llanura costera se extendía hasta Canadá y albergaba una fauna de dinosaurios muy diversa.