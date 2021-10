Cambios en fuerza laboral provoca rezagos para mujeres solteras

(Bloomberg) -- Las mujeres en pareja tienen más educación y ganan más dinero que las mujeres solteras, en comparación con hace tres décadas.

En 2019, las mujeres estadounidenses que tenían pareja ganaron US$40.000 en promedio, US$13.100 más de lo que ganaron en 1990, según un estudio del Pew Research Center publicado este martes. El ingreso promedio de las mujeres solteras, que en 1990 ganaban más que sus pares, se ha mantenido estancado en alrededor de US$32.300.

“Esto se debe en gran parte a la creciente proporción de madres que han ingresado a la fuerza laboral desde 1990”, dice el estudio.

Las mujeres en pareja, las que están casadas o cohabitando, ahora también tienen un nivel educativo más alto que las solteras. Aquellas que tienen al menos una licenciatura casi se ha duplicado a un 43%. Aproximadamente el 33% de las mujeres solteras ahora tienen un título universitario, frente al 23% en 1990.

Sin embargo, la crisis mundial en el cuidado infantil podría retrasar el avance de las mujeres en pareja. Las mujeres casadas tienen casi el doble de probabilidades que sus contrapartes solteras de tener un hijo menor de 18 años en sus hogares, según Pew, y a menudo son ellas las que llevan la carga a falta de ayuda en el cuidado infantil.

Hoy en día, aproximadamente la mitad de todos los adultos estadounidenses de entre 25 y 54 años están casados, una cifra que estaba más cerca de siete de cada 10 estadounidenses en 1990. La proporción de adultos que no estaban casados ni cohabitaban aumentó a 38% en 2019 desde un 29% hace tres décadas.

