Bolivia reporta 254 nuevos contagios y dos decesos por coronavirus

La Paz, 4 oct (EFE).- Las autoridades sanitarias de Bolivia reportaron este lunes 254 nuevos contagios y dos muertes a causa de la covid-19 que elevaron a 501.616 los casos y a 18.766 los decesos acumulados desde marzo de 2020.

Santa Cruz, la mayor región boliviana y la más golpeada por la pandemia, fue la que más casos nuevos registró en esta jornada con 157, según el reporte del Ministerio de Salud.

Los departamentos amazónicos de Beni y Pando no reportaron nuevos contagios, mientras que en las otras seis regiones las cifras oscilaron entre 2 y 31.

Los casos activos actualmente son 20.892 y el acumulado de pacientes recuperados es de 461.958, señala el informe.

También se informó de 1.290 personas con sospecha de estar contagiadas que son monitoreadas mediante una línea telefónica gratuita habilitada por el Gobierno nacional para atender requerimientos relacionados con la enfermedad.

Hasta el momento 3.446.433 personas recibieron la primera dosis de vacunas anticovid, otras 2.540.054 la segunda y 883.865 fueron inmunizadas con fármacos unidosis, detalló el ministerio.

La vacunación contra la covid-19 comenzó en Bolivia a fines de enero con el personal sanitario de primera línea y se fue ampliando progresivamente a otros sectores hasta incluir desde junio a los mayores de 18 años y mujeres embarazadas.

Las dosis administradas son las chinas Sinopharm y las rusas Sputnik V compradas por el Gobierno nacional, además de las AstraZeneca, Pfizer y las unidosis Janssen que llegaron mediante donaciones canalizadas por el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

El ministro boliviano de Salud, Jeyson Auza, informó en esta jornada que en la semana anterior hubo un incremento leve de casos con respecto a la semana epidemiológica precedente, lo que, sin embargo, no supone que el país haya ingresado a una cuarta ola de contagios.

"Después de quince semanas de desescalada hoy presentamos un incremento del 30 % en el país", señaló la autoridad, que también aseguró que el 60 % de la población en edad vacunable ya tiene la primera dosis de alguna vacuna.

Con unos once millones y medio de habitantes, Bolivia calcula que su población vacunable es de 7,5 millones de personas.