Bernardo Pantoja, a la fuga cuando le preguntamos por la boda de Anabel y la traición de su hija a Kiko Rivera

29-09-2021 Bernardo Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



A pesar de que fue de las primeras ausencias confirmadas en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez por sus dificultades de movilidad y la imposibilidad de llegar con facilidad a la isla de La Graciosa, el nombre de Bernardo Pantoja ha sonado con fuerzas en los últimos días.



Y es que según apuntan fuentes cercanas, el padre de la colaboradora de 'Sálvame' estaría muy molesto con Anabel no sólo por celebrar su enlace 48 horas después de la muerte de su abuela, sino también por no ir a visitarlo tras el fallecimiento de doña Ana cuando en cambio sí acudió rauda y veloz a Cantora para arropar a sus tíos Isabel y Agustín Pantoja en estos dolorosos momentos para toda la familia.



Intentando continuar con su día a día al margen de la polémica boda de su hija, Bernardo Pantoja no quiere ni oír hablar del asunto y, en cuanto nos ve, se da a la fuga para no pronunciarse sobre la fiesta de Anabel ni la sonada ausencia de Kiko Rivera.



Acompañado por su mujer, Junco, el hermano de Isabel Pantoja apura el paso y huye en su silla eléctrica, sin pronunciarse sobre la presunta traición de su hija a su sobrino intentando hacerle creer que ya no era bien recibido en Cantora ni considerado familia por parte de la tonadillera, que habría motivado que Kiko rompiese para siempre con Anabel. ¡La reacción de Bernardo a la polémica, en el siguiente vídeo!