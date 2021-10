Berizzo apuesta por un juego vertical y de presión para doblegar a Argentina

Eduardo Berizzo, entrenador de la selección paraguaya de fútbol, habla durante una rueda de prensa hoy, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y Educativo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Ypane (Paraguay). EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 5 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, apuntó este martes a un centro de campo efectivo y creativo a la hora de enfrentar el jueves a Argentina, en Asunción, y teniendo presente la necesidad de contener a Lionel Messi para frenar su poder atacante.

"Cuando uno imagina a Messi no solo tiene que imaginarlo a él mismo, a él sólo, sino a cómo le dan el balón, a cómo se desmarcan a partir de él", dijo el argentino Berizzo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del central Mathias Villasanti.

"Lo mejor de Messi es el control de la pelota, su aceleración, su dribling. Entonces la presión para sus pasadores, para sus abastecedores de pase, tiene que ser alta, tener que ser preciso y luego cuando él encuentre el balón, sí, encontrar cercanía en el uno contra uno o en el dos contra uno, para que él no acelere el juego". añadió.

Sobre el factor Messi, Villasanti agregó que la tarea de anularlo, tanto al 10 como a todo el conjunto argentino, pasa por "adueñarnos del partido, tratando de ir a buscar, de intentar crear situaciones, de convertir".

Al respecto, Berizzo indicó que el centro del campo estaría formado por, además de Villasanti, Ángel Cardozo y Jorge Morel, sin descartar que Miguel Almirón se uniría a ese tridente en su condición de "eslalon" y atacante.

Berizzo no avanzó quien o quienes acompañarán arriba a Almirón del resto de delanteros convocados, entre ellos Ángel Romero, Julio Enciso o Oscar Cardozo.

Explicó que Paraguay afrontará el duelo "con mucha responsabilidad, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, imprimir al juego mucha dinámica, mucha intensidad, administrar la pelota y evitar que la pelota pase por futbolistas determinantes".

En ese sentido señaló que la Albirroja requiere volverse más práctica y "pasar de la posición horizontal a una posición más vertical", citando como ejemplo el último partido, contra Venezuela en Asunción, que los guaraníes ganaron por 1-0.

"Lo que sí tenemos que hacer es clausurar nuestra área con gente que juega muy bien contra Argentina, aprovechar con profundidad, volvernos prácticos y aprovechar el ataque", añadió.

No obstante, preguntando por sus armas frente a Argentina, Berizzo se inclinó al control de la pelota y al dinamismo de sus pupilos.

"Gente rápida en ataque, gente que pasa de defender a atacar muy rápido; una presión muy alta que provoca muchos quites, muchos errores, hay que aprovecharlos. Una pelota detenida muy sólida que tenemos que garantizar con situaciones y hacer daño. Tenemos un equipo alto y poderoso en el juego aéreo y en eso confiamos", amplió el entrenador.

Paraguay, que no va a un Mundial desde Sudáfrica 2010, está en la zona media de la clasificación sudamericana hacía Catar, con 11 puntos, desglosados en dos derrotas, cinco empates y dos victorias, ambas contra Venezuela.

Sobre las posibilidades de meterse arriba, Berizzo explicó que su selección cuenta con opciones, aunque señaló que se trata de una eliminatoria muy "compleja".

"Estamos en el ecuador de la clasificación y si bien ocupamos el sexto lugar, nuestras intenciones o posibilidades están cercanas. Hay que sumar, para sumar hay que jugar bien, desarrollar los partidos con convicción y seguir sumando", dijo el estratega.