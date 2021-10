AstraZeneca pide en EE.UU. aprobación de anticuerpo contra covid

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc presentó su cóctel de anticuerpos para prevenir la infección de covid-19 para la aprobación de emergencia en Estados unidos, al tiempo que las opciones terapéuticas para combatir la pandemia se amplían más allá de las vacunas.

Es la primera presentación regulatoria del medicamento, que demostró una efectividad de 77% en la prevención del covid sintomático en un ensayo clínico que incluyó a pacientes con factores de alto riesgo de infección grave.

El cóctel puede complementar las vacunas para las personas que no han generado una fuerte respuesta inmune a ellas, o para proteger a quienes no pudieron ser inmunizados. La noticia llega pocos días después de que Merck & Co. acrecentara el optimismo de que pronto tendrá la primera pastilla contra el covid. Ambos tratamientos podrían ofrecer una forma sencilla de tratar a muchos pacientes antes de que lleguen al hospital.

“Estamos un paso más cerca de brindar una opción adicional para ayudar a proteger contra el covid-19 junto con las vacunas”, dijo Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación biofarmacéutica de Astra, en un comunicado.

Las discusiones sobre acuerdos de suministro del medicamento, llamado AZD7442, están en curso con el Gobierno de EE.UU. y otros en todo el mundo. Los fármacos con anticuerpos son más difíciles de producir en masa.

EE.UU. ordenó hasta 700.000 dosis para su entrega en 2021, y el valor del contrato dependió parcialmente de los resultados de un ensayo anterior que no demostró efectividad en personas expuestas explícitamente al covid.

Las acciones de Astra registraban poca variación en las operaciones de Londres.

Nota Original:AstraZeneca Seeks U.S. Emergency Approval for Covid Antibody (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.