𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

• Soy solo risas pero tengo que aceptar que me pongo muy bravo cuando tengo hambre y cuando peleo con el sueño🤣 En realidad esta es mi cara porque mi mamá es la más intensa y quiere además de espicharme y darme besos, tomarme fotos todo el día jajajaja 🤤😍





• Siempre soñé con esto, siempre… Pero la verdad, DIOS se pasó conmigo, me dio más de lo que algún día pensé tener 😍😍🤤🤤👬👬 GRACIAS!!











• Solo te pido DIOS que mis miedos nunca sean más fuertes que mi Fe ❤️ • #Repost @diostehabla_ with @make_repost ・・・ Día 03🙌🏼🌤 Amado padre, aquí estoy delante de ti para agradecerte por este día que me regalas, gracias porque me permites estar en pie y disfrutar de tu grandeza. Hoy me lleno de fortaleza y te pido que me llenes de sabiduría para tomar las mejores decisiones de mi vida. Amén ♥️🌈





• GRACIASSSSSSSS 😍😍🙏🏽🙏🏽 #Repost @sermujercomunidad with @make_repost ・・・ Y lo merezco ✨ Gracias Dios ✨Hoy entiendo que soy merecedora de todo lo bueno que me pasa. ¡Buenos días! Gracias ✨✨✨ Mensaje vía @oracion.divina #sermujerinspiracion #sermujer #sermujercomunidad #girlpower #elpoderfemenino #mujerempoderada #mujer #mujeres #mujeresvalientes #mujeresemprendedoras #mujeresempoderadas #mujerfeliz #amorpropio #confianza #autoestima #sevalesoñar #maternidad #agradecer #juntassomosmasfuertes #juntassomosmas #amosermujer #unidassomosmasfuertes

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.