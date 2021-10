Argentina en la mira de rivales que también quieren escoltar a Brasil

Lionel Messi (i) de Argentina celebra un gol con sus compañeros, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool

Bogotá, 5 oct (EFE).- Venezuela, la peor selección de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar puede hacer añicos las leyes de las probabilidades si este jueves acaba con la campaña perfecta de Brasil en una jornada que puede deparar más sorpresas si Argentina cae y su segundo puesto queda al alcance de Uruguay.

Brasil, que campea con 24 puntos en 8 salidas, y Argentina, cuya renta es de 18, jugarán este jueves en Caracas y Asunción.

La Canarinha y la Albiceleste han jugado un partido menos que sus ocho rivales debido a que su encuentro en Sao Paulo fue suspendido el 5 de septiembre.

Aunque no hay fecha para jugar el superclásico, la liguilla espera sumar en este mes tres jornadas a su calendario afectado por los riesgos de la pandemia: los días 7, 10 y 14.

Brasil se medirá en esos días con las selecciones de Venezuela, Colombia en Barranquilla y Uruguay en Manaus.

Argentina visitará a Paraguay y no saldrá de casa para enfrentar, primero a Uruguay y luego a Perú.

Desde su convocatoria, el seleccionador Tite debió llamar al delantero del Basilea suizo Arthur Cabral para sustituir al lesionado jugador del Atlético de Madrid Matheus Cunha.

Lionel Scaloni ha citado a los ya recuperados Paulo Dybala y Exequiel Palacios, y ha dado una oportunidad Esteban Andrada y Lucas Alario, ausentes en los últimos partidos.

Uruguay, tercero con 15 unidades, cuenta con el regreso de sus delanteros insignia Luis Suárez y Edinson Cavani para completar la remontada que viene evidenciando en las últimas fechas.

Cavani y Suárez se perdieron los tres últimos encuentros de la Celeste jugados en septiembre, aunque sus compañeros se las ingeniaron para obtener siete de los nueve puntos en disputa.

Para cumplir el desafío de desalojar a Argentina del segundo puesto, Uruguay tendrá que derrotar en Montevideo a Colombia, que desde el quinto puesto y con los mismos 13 puntos de Ecuador, busca vengarse de la goleada por 0-3 que la Celeste le infligió en Barranquilla el 13 de noviembre en la primera ronda.

Los de Oscar Washington Tabárez también deberán visitar a Argentina este domingo y cerrar el día 14 la programación de octubre con una excursión a Brasil.

Ecuador, la cuarta selección clasificada, ha incorporado a su lista, por decisión del entrenador Gustavo Alfaro al centrocampista Jeremy Sarmiento de padres locales, nacido en España, pero radicado desde niño en Inglaterra.

La Tri jugará el 7 de octubre frente a Bolivia, en la ciudad portuaria de Guayaquil, un hecho que no se producía hace veinte años, cuando precisamente recibió a la Verde.

La decisión responde a una serie de necesidades estratégicas, pues al abandonar temporalmente los 2.850 metros de altitud de Quito para jugar a nivel del mar, neutraliza la adaptación natural de los bolivianos a los 3.640 metros de La Paz y de paso prepara a los jugadores ecuatorianos para jugar en la cálida Caracas y la caribeña ciudad de Barranquilla.

La Tri tiene los mismos 13 puntos de Colombia pero la supera en la clasificación por su mejor saldo goleador.

Si las eliminatorias terminaran hoy, los pupilos de Alfaro obtendrían el último cupo directo a Catar y los de Reinaldo Rueda, como quintos, tendrían que luchar por la clasificación en una repesca.

En Colombia, 'el Renacido' en el Rayo Vallecano español Radamel Falcao García destaca en la lista de Rueda, aunque otro goleador importante, Miguel Ángel Borja, tuvo que ser desconvocado por una lesión sufrida el fin de semana durante un partido de Liga de su club, el Gremio brasileño, y que lo aleja un mes de las canchas.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, podrá contar con el delantero Miguel Almirón, que se perdió los anteriores partidos por la negativa a cederle del Newcastle inglés.

Tras recibir a Argentina, la Albirroja, que es sexto con 11 puntos, visitará el 10 de octubre a Chile, octava con 7, en un auténtico duelo de selecciones necesitadas.

Los paraguayos cerrarán su tenso mes de eliminatorias el día 14 en el estadio Hernando Siles de La Paz con Bolivia, penúltima con 6 enteros.

Perú, séptima en Sudamérica con 8 puntos, apuesta por salir de su mala racha a expensas de Chile, Bolivia y Argentina.

Con esa urgencia, el seleccionador Ricardo Gareca ha llamado a filas al defensa de Boca Juniors Carlos Zambrano y a dos figuras que destacan en México: el centrocampista del América Pedro Aquino y el delantero del León Santiago Ormeño.

El delantero del Atlético Mineiro brasileño Eduardo Vargas se perfila como la más lamentable baja de Chile para sus compromisos con Perú, Paraguay y Venezuela. Aunque se refuerza la fe entre los jugadores dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte con el regreso de Alexis Sánchez.

En Bolivia, los jugadores y el cuerpo técnico de la Verde tuvieron que aislarse después de que se detectaran los contagios de covid-19 de Erwin Saavedra y Diego Bejarano.

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, depuró su grupo tras convocar a 53 jugadores para enfrentar a Ecuador en Guayaquil, y en La Paz a Perú y Paraguay.

Venezuela, que cree en milagros dentro del fútbol, se prepara para asestar una sonora sorpresa en las eliminatorias sudamericanas cuando reciba este jueves a Brasil.

Con apenas 4 puntos en las alforjas, la Vinotinto apunta a salir del foso y dar un salto de calidad también a expensas de Ecuador, y con la visita a Chile.

- Partidos de la undécima jornada:

07.10: Paraguay - Argentina

07.10: Uruguay - Colombia

07.10: Venezuela - Brasil

07.10: Ecuador - Bolivia

07.10: Perú - Chile

- Partidos de la quinta jornada:

10.10: Bolivia - Perú

10.10: Venezuela - Ecuador

10.10: Colombia - Brasil

10.10: Argentina - Uruguay

10.10: Chile - Paraguay

- Partidos de la duodécima jornada:

14.10: Bolivia - Paraguay

14.10: Colombia - Ecuador

14.10: Argentina - Perú

14.10: Chile - Venezuela

14.10: Brasil - Uruguay.

Carlos Andrés Valverde