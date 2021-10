76-63. La segunda unidad del Barça condena al Casademont Zaragoza

El escolta lituano del Barcelona Rokas Jokubaitis (d) bota el balón ante la defensa del ala-pívot montenegrino Dino Radoncic (i), del Casademont Zaragoza, durante el encuentro de Liga ACB entre el FC Barcelona y el Casademont Zaragoza, este martes en el Palau Blaugrana de Barcelona. EFE/ Alejandro García

Barcelona, 5 oct (EFE).- La segunda unidad del Barça condenó este martes al Casademont Zaragoza (76-63), muy errático desde la línea 6,75 metros con un 25% de acierto, que encadenó en el Palau Blaugrana la tercera derrota consecutiva en la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana, liderado por Pierre Oriola (10 puntos y 5 rebotes) y Nico Laprovittola (11 puntos), tuvo suficiente en apretar el acelerador tras el descanso para sumar el pleno de cinco victorias en la ACB y situarse como líder en solitario.

El acierto desde el perímetro de los catalanes -9 triples de 23 intentos- acabó con las opciones del conjunto aragonés, en el que solo Stan Okoye (14 puntos) y Jamel McLean (12) destacaron en ataque.

Y eso que los locales mostraron dos caras bien distintas en el primer tiempo. En los diez primeros minutos, dominaron el rebote, se mostraron muy certeros desde el perímetro y apretaron las tuercas en defensa con un baloncesto coral

Brillaron jugadores secundarios como Oriola, pero los tres triples de Sanli, que se perdió todo el segundo tiempo aquejado de molestias en el tobillo, Smits y Kuric en los últimos minutos penalizaron el bueno trabajo de exteriores del Casademont como Mobley, Okoye y Radoncic.

Afrontaba el Barça el segundo acto con la tranquilidad que daban nueve puntos de ventaja (25-16), si bien el conjunto aragonés plantó cara.

Coincidiendo con el homenaje en el minuto 16 del Palau Blaugrana a Pau Gasol, que este martes anunció la retirada como jugador profesional, los pupilos de Sarunas Jasikevicius bajaron sus prestaciones ofensivas.

Ya no entraban los triples, y del 33-23 del minuto 14 se pasó al 33-31 a un minuto del descanso. Javi García, desde la línea de 6,75 metros, y McLean aprovecharon la desconexión azulgrana.

Respiraron algo más tranquilos los locales con un triple de Calathes, que cerraba el segundo parcial con un paupérrimo 11-15 y un 36-31 favorable al Barça al descanso.

Tras la reanudación, la intensidad defensiva del conjunto aragonés siguió incomodando al Barça (44-40, min.26), que no encontraba la fluidez en ataque que sí vislumbró en el primer cuarto.

Mandaba en el marcador (49-40, min,28), eso sí, el conjunto azulgrana gracias al acierto exterior de Hayes y a la garra de Pierre Oriola, que contrarrestaban la aparición interior de McLean.

Las pérdidas en los últimos minutos del tercer acto tiraron por tierra el esfuerzo defensivo de los de Jaume Ponsarnau, que afrontaron los últimos diez minutos con una desventaja de 10 puntos (54-44).

Consciente de que en menos de 48 horas su equipo se enfrentará en la Euroliga al Bayern de Múnich, Jasikevicius dio protagonismo a jugadores secundarios como Laprovittola, Jokubaitis o Sergi Martínez.

Su apuesta salió a las mil maravillas y, gracias a los triples del argentino y el catalán, su equipo gozaba de una ventaja de 15 puntos a siete minutos para el final (62-47).

Pedía tiempo muerto Ponsarnau, pero su equipo no reaccionó. Solo Okoye dio la cara en el último cuarto, algo que aprovechó el Barça para firmar un parcial de 14-2 (68-49, min.35) y saborear un triunfo plácido.

- Ficha técnica:

76 - Barça (25+11+18+22): Calathes (5), Hayes (11), Higgins (6), Mirotic (6), Oriola (10) -cinco inicial-, Sanli (7), Martínez (3), Smits (7), Laprovittola (11), Kuric (3), Jokubaitis (6) y Caicedo (1).

63 - Casademont Zaragoza (16+15+13+19): Sipahi (-), Mobley (4), Okoye (14), Vilà (7), Vanwinj (2) -cinco inicial-, San Miguel (4), McLean (12), Radoncic (10), Waczynski (3), Font (-), Hinason (4) y García (3).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Javier Torres y Cristóbal Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: partido adelantado de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 2.284 espectadores. En el minuto 16, se detuvo el partido para ovacionar a Pau Gasol, que este mismo martes anunció su retirada del baloncesto profesional.