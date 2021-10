Zorío asegura que Lim venderá el club y mantiene la oferta hasta abril

El exvicepresidente del Valencia C.F., Miguel Zorío, en una imagen de archivo. EFE/Cati Cladera

Valencia, 4 oct (EFE).- El exvicepresidente del Valencia Miguel Zorío se mostró convencido de que Peter Lim venderá su mayoría accionarial del club y dijo que mantendrá hasta abril la propuesta que presentó hace unos días de que la entidad le compre las acciones y le pague los préstamos con una financiación que aseguró tener cerrada, y que daría para acabar el Nuevo Mestalla, pese a que el empresario la rechazó a través de un comunicado del club.

“Que venda Peter Lim es solo cuestión de tiempo. Hay que seguir en la lucha por recuperar el club”, señaló Zorío en un comunicado.

“Como ya dije en la rueda de prensa, esta oferta no decae por una negativa visceral y puntual. La oferta sigue firme hasta el 1 de abril de 2022. La lucha por recuperar el club no terminará hasta que los valencianistas recuperemos el Valencia CF” señaló Zorío.

El exdirigente respondió a las dudas de Lim sobre que la oferta exista con el envío a los medios de comunicación de algunos de los documentos que dice haber remitido al empresario singapurense, así como los certificados del envío (con la dirección borrada), a los que ha adjuntado parte del certificado de la notaría en la que se ha depositado la documentación que avala la propuesta.

“Esto es muy sencillo: o Peter Lim recoge 248 millones de euros (el precio que le ofrece por las acciones en nombre del club), o tendrá que poner dinero para poder pagar los sueldos de los jugadores, avalar la nueva situación de disolución que traerá el préstamo de la LFP, pagar el déficit de esta temporada y para terminar el nuevo Mestalla”, apuntó.

Además Zorío negó que Lim haga una ampliación de capital “para demostrar su voluntad de cumplir los compromisos adquiridos en el proceso de venta” sino que dijo que la hace porque si no “el Valencia CF estaba en causa de disolución y el perdía toda su inversión”.

“Pero la ampliación no supone la entrada de dinero en la sociedad. Ese dinero ya se lo ha gastado Anil Murthy (presidente del club). Hace la ampliación de capital con un préstamo que no iba a poder cobrar y porque su equipo gestor es una máquina de hacer perder dinero al Valencia CF”, criticó.

Además dijo que estarán “vigilantes” para que no pueda cobrar ese préstamo “por la venta de los jugadores que lo garantizaban”.

“La situación económica del club se va a agravar mucho en los próximos meses y esto es sólo un parche. Nosotros le vamos a seguir apretando con la oferta para que venda o ponga dinero. Para que venda o cumpla con la Generalitat, el Ayuntamiento y los vecinos. Para que venda o cumpla con la sentencia del Supremo. Para que venda o construya el nuevo estadio tal y como prometió y no con campitos ‘low cost’. Para que venda o vuelva a situar al Valencia CF en los puestos deportivos que ocupaba hasta su llegada. Para que venda o vuelva a respetar a la afición”, concluyó. EFE