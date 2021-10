Venezuela recibe 900.000 dosis de la vacuna cubana Abdala contra la covid-19

Fotografía de archivo tomada el 14 de septiembre en la que se registró a una enfermera al inyectar una dosis de una vacuna contra la covid-19, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Caracas, 3 oct (EFE).- Venezuela recibió este domingo 900.000 dosis de la vacuna Abdala procedente de Cuba contra la covid-19, tras ser aprobada en julio pasado una autorización para su uso en emergencias por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED) cubano, informó el presidente Nicolás Maduro.

"Hoy llegaron 900.000 vacunas Abdala a Venezuela, quiero agradecerle al presidente Miguel Díaz-Canel, de Cuba, por el envío de estas 900.000 vacunas Abdala a Venezuela como parte del plan para traer de Cuba no menos de 15 millones de vacunas", dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado lunes, la Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela expresó "su profunda preocupación" por el hecho de que se use la Abdala, "un producto del cual no se tiene información científica sobre su seguridad y eficacia".

La ANM también denunció que "no se conocen publicaciones científicas" y no cuenta con aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "u otra agencia regulatoria internacional" de la Abdala, que requiere de tres dosis para la inmunidad completa.

Maduro, que no se refirió a esas críticas, aseguró que, "para final de esta semana", el 50 % de la población "en edad de ser vacunada" habrá recibido la inmunización total frente a la covid-19.

Además, explicó que "para finales de octubre" se llegará "al 70 % de vacunados" de entre aquellos que están en las edades para poder recibir los fármacos.

El gobernante también anunció que las clases presenciales retornarán el próximo 25 de octubre, tanto en la primaria como en la secundaria y la universitaria.

No obstante, el jefe de estado afirmó que esta semana que termina aumentaron los contagios, lo que "tuvo como factor el crecimiento de los casos" en Caracas, así como en sus estados vecinos de Miranda y La Guaira, además del céntrico Carabobo.

En promedio, durante la semana que termina hoy hubo 9.996 casos activos de covid-19, con un promedio de 1.424 casos nuevos cada día y 993 recuperados por jornada.

Finalmente, detalló que, en las últimas 24 horas, hubo 1.326 casos nuevos, de los que 514 fueron detectados por las autoridades en Miranda.

Le sigue Caracas (253), Carabobo (226), Nueva Esparta (111) y La Guaira (94).

El mandatario no facilitó la lista completa de casos por estado ni tampoco informó del número de muertes registradas en las últimas 24 horas debido a la covid-19.