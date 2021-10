Venezuela.- Maduro considera que España tiene que pedir "perdón" a Latinoamérica por los "crímenes" del período colonial

Acusa a Aznar de tener una visión "obcecadamente colonialista" y "racista"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado que España tiene que pedir "perdón" a los pueblos de América Latina y el Caribe por los "crímenes" de la conquista de América, después de que el Papa Francisco o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hayan expresado en esta misma línea en los últimos días.



"España tiene que hacer un gran reconocimiento y pedir, desde el alma de la España buena, perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe, de toda América, por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos y abuelas", ha señalado durante su intervención dominical para hacer balance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela.



Así, ha acusado al "colonialismo europeo" de "masacrar, saquear, robar, esclavizar a toda América" y ha recalcado los "millones" de esclavos que murieron en estas circunstancias, según ha recogido VTV. No es la primera vez que Maduro solicita a España que pida perdón por la conquista de América.



"Eso es lo que no quiere ver (el expresidente) José María Aznar en su visión obcecadamente colonialista, racista (...)", ha agregado, subrayando que "no quiere ver cómo el colonialismo español, que él defiende, masacró, asesinó, desterró, esclavizó a millones de habitantes originarios de los pueblos indígenas y luego esclavizó, masacró y desapareció a más de 50 millones de abuelos y abuelas de África, que fueron traídos desde África como esclavos, a estas tierras".



También el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha aludido a la defensa de Aznar de la conquista de América y ha considerado "deplorable" su "burla racista".



"Evidencia de la apología de los crímenes de la conquista, la esclavitud, el exterminio y de su pensamiento supremacista", ha señalado en su cuenta de la red social Twitter, antes de calificar de "intolerable ofensa" hacia América sus palabras. El expresidente ya afirmó que no pedirá perdón por la conquista de América.