Uruguay, optimista ante la temporada de verano por la próxima llegada de cruceros

Montevideo, 4 oct (EFE).- Autoridades del sector turístico de Uruguay expresaron a Efe este lunes su optimismo ante la próxima llegada de cruceros para la temporada estival, a partir del protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para el descenso de pasajeros.

El protocolo, presentado días atrás por la cartera de Sanidad, establece una serie de obligaciones para las empresas y los pasajeros en previsión de posibles casos a bordo que eviten las situaciones creadas al inicio de la pandemia, con embarcaciones rebotadas en varios puertos de todo el mundo.

"Es una gran medida", aseguró a Efe la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera.

Expresó que todo el sector considera que el hecho de poder contar con una temporada de cruceros en la que se pueda retomar la actividad es "una gran noticia".

El protocolo indica que las personas que aborden un barco deberán contar con el esquema completo de vacunación, con la segunda dosis administrada al menos 14 días antes de su arribo.

Además, deberán llevar un seguro de viaje que incluya cobertura por casos de coronavirus y la empresa está obligada a presentar un "Plan de Manejo Covid-19" en las dos semanas previas al arribo de la embarcación.

Quienes deseen descender en los puertos de Montevideo o Punta del Este (sureste) deberán presentar un test de antígenos con resultado negativo hecho no más allá de las 24 horas previas al desembarco.

Cantera consideró que el protocolo es "claramente muy estricto" y destacó la importancia de que las personas que desciendan lo hagan "en burbujas" para que la operativa del turismo "no sea nunca jamás la causa de alguna situación no deseada".

Por su parte, el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a Efe que esta es "una excelente noticia" que le hará muy bien a comerciantes y transportistas.

Además, destacó la "situación de privilegio" que atraviesa el país suramericano, del que resaltó el buen manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, la cantidad de personas vacunadas y la baja cantidad de casos positivos actual.

De hecho, en este momento el 72,85 % de la población ya recibió dos dosis de la vacuna contra la covid-19 y 1.169 personas se encuentran cursando la enfermedad.

Finalmente, ponderó la comparecencia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ante todas las gremiales del turismo durante el evento organizado el pasado 27 de septiembre por la Cámara Uruguaya de Turismo al conmemorarse el día mundial del sector.

Enfatizó que la gente estaba entusiasmada y destacó el hecho de que el sector "se está recuperando".