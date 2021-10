Una empresa de Florida se convierte en el mayor minorista de cannabis de EE.UU.

Vista de una planta de cannabis, en una fotografía de archivo. EFE/John G. Mabanglo

Miami, 4 oct (EFE).- La empresa floridana Trulieve, hasta ahora el operador de marihuana medicinal más grande de Florida, pasó a ser el minorista de cáñamo (cannabis) más grande de Estados Unidos. con la adquisición por 2.100 millones de dólares de su rival Harvest Health & Recreation Inc., informaron este lunes medios locales.

En un comunicado, la directora ejecutiva de Trulieve, Kim Rivers, calificó el cierre de la operación como un "hito transformacional" en los cinco años de historia de la empresa, con sede en el condado de Gadsden (noroeste del estado).

Harvest era una de las rivales de Trulieve, al poseer una de las 22 licencias para cultivar, procesar y vender marihuana medicinal en Florida, que cuenta con una población de pacientes en crecimiento.

Con la adquisición de Harvest, Trulieve tendrá 149 dispensarios locales en 11 estados, más de 3,1 millones de pies cuadrados de cultivo (28 hectáreas) y unos 8.500 empleados.

Antes de que se cerrara el trato, Trulieve tenía 85 sitios minoristas en Florida, según una información recogida por el canal local de CBS.

Los electores de Florida aprobaron en 2016 una enmienda constitucional que legalizó ampliamente la marihuana medicinal. Dos antes, en 2014, se había aprobado el uso del cannabis no eufórico para pacientes con epilepsia grave.

"Tendremos aproximadamente un 37 por ciento más de tiendas minoristas que nuestro competidor más cercano y un 50 % más, o un millón de pies cuadrados más (9,3 hectáreas) de cultivo que el próximo competidor más cercano", dijo Rivers en el comunicado.

En el segundo trimestre de 2021, Trulieve informó de ingresos de 215,1 millones de dólares, ingresos netos de 40,9 millones de dólares y un beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros (EBITDA) de 94,9 millones de dólares.

Harvest informó de ingresos de 102,5 millones de dólares, pérdida neta antes de participación no controladora de 19,2 millones de dólares y EBITDA ajustado de 28 millones de dólares.

En forma combinada, en el segundo trimestre de 2021, Trulieve y Harvest tuvieron 317,6 millones de dólares en ingresos reportados, los más altos entre las compañías de cannabis de EE.UU. que reportan al público, según el comunicado.