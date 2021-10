Tenis.-Carla Suárez: "Tengo ganas de dar el 100% y disfrutarlo"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La tenista española Carla Suárez, una de las integrantes del equipo español para las Finales de la Billie Jean King Cup, ha asegurado que intentará "disfrutar" de la experiencia en Praga y, junto al resto del equipo, dar el cien por cien para intentar lograr la victoria en la competición, la antigua Copa Federación.



"Para mí siempre es un orgullo representar a España, y más en estas finales en la primera vez con este formato nuevo. Y muy contenta de estar con el equipo, tenemos muchas ganas de ir a Praga a dar el cien por cien y sobre todo disfrutarlo", aseguró a los medios tras el anuncio de la lista.



Además, la canaria, que regresa a la competición para estas Finales pese a anunciar su retirada, aseguró estar "muy bien". ""Me siento muy bien, por suerte. Hablé con Anabel, ella sabe que me hace mucha ilusión siempre, pero es decisión suya. Estoy muy agradecida", se sinceró.



"Ha sido todo una evolución. A finales de 2019 dije que 2020 sería mi último año pero vino la pandemia, la enfermedad... La competición se pospuso a este año, yo tenía este ilusión de jugar y agradezco a Anabel que haya querido contar conmigo. Ahora tengo en mente prepararme al cien por cien y estar lo mejor posible en Praga", reiteró, en este sentido.



Cree, además, que España tiene nivel para competir bien. "Las chicas están teniendo un gran año, han evolucionado muchísimo a nivel de juego y mental. España tiene una muy buena selección, no sé quién representará a los otros países pero España lo está haciendo muy bien a nivel individual, ojalá se contagie al grupo", auguró.



"Siempre que voy con España intento que mis compañeras estén bien, que estén a gusto. En ningún momento hemos tenido malos rollos, al contrario. Es un equipo en el que nos llevamos muy bien, todo el año. Intentaré aportar mi experiencia, para Nuria y Paula será la primera vez que vengan e intentaré que estén lo mejor posible", manifestó.



Carla Suárez es una de las seleccionadas para disputar las Finales de la Billie Jean King Cup --antigua Copa Federación--, en el O2 de Praga del 1 al 6 de noviembre, junto a Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes y Nuria Párrizas.



Así lo anunció este lunes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) la capitana Anabel Medina, que ha optado para esta competición por las cuatro mejores tenistas en la actualidad del ranking de la WTA más la experimentada jugadora canaria.