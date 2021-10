Superviviente habla de "tsunami" de víctimas antes de reporte sobre abusos de Iglesia católica francesa

Por Tangi Salaün

PARÍS, 4 oct (Reuters) - Un informe sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos católicos en Francia va a decir que se calcula que ha habido 216.000 víctimas desde 1950, dijo un superviviente que contribuyó al expediente antes de su publicación el martes.

Una comisión independiente ha dedicado más de dos años y medio a investigar los abusos sexuales cometidos por la Iglesia católica en el país durante las últimas siete décadas. Está previsto que las conclusiones se presenten las 9 de la mañana local (0700 GMT).

En vísperas de la publicación de sus conclusiones, el jefe de la Comisión, Jean-Marc Sauve, dijo que unos 3.000 sacerdotes y clérigos abusaron de menores durante ese periodo, una cifra que consideró una estimación conservadora.

Olivier Savignac, que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote en 1993, a los 13 años, ha contribuido al informe como representante de las víctimas, ha visto gran parte del documento y aboga por una compensación.

"Podemos ver lo sistémico que fue (...) con un número estimado de 216.000 víctimas", dijo Savignac a Reuters, citando el informe y añadiendo que la Iglesia no podía haber ignorado algo de esa magnitud.

"Es un terremoto, un huracán, un tsunami (...) cuando ves estas cifras, es tan condenable que nadie puede seguir negándolo, ni la Iglesia católica ni la sociedad en su conjunto", dijo Savignac, que ha creado una asociación de víctimas, Parler et Revivre (Hablar y revivir).

Reuters no ha tenido acceso al informe antes de su publicación y no ha podido verificar su contenido de forma independiente. Un portavoz de la Iglesia dijo que no harían comentarios antes de su publicación.

No fue posible contactar con la comisión independiente para que hiciera comentarios. Un portavoz del Vaticano dijo el fin de semana que esperaría a que se publique el informe completo antes de decidir si hacer algún comentario.

La comisión fue creada por los obispos católicos de Francia a finales de 2018 para arrojar luz sobre los abusos y restaurar la confianza pública en la Iglesia, pero ha trabajado con independencia. (Reporte de Tangi Salaun Editado en español por Javier López de Lérida)