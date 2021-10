Ruud se exhibe ante Norrie y logra su primer título en pista dura en la ATP

Imagen de archivo del noruego Casper Ruud. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

San Diego (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El noruego Casper Ruud, segundo cabeza de serie, venció este domingo por 6-0 y 6-2 al británico Cameron Norrie en la final del Abierto de San Diego, de la ATP 250, y consiguió su primer título en pista dura, el quinto de la temporada, la mejor marca actual del circuito.

Ruud, que ha brillado en arcilla, también demostró que puede ganar en pista dura y tuvo el honor de recibir el trofeo de campeón de manos del legendario australiano Rod Laver.

"Un agradecimiento especial a Rod, obviamente la leyenda. Creo que debes venir a todos mis partidos ahora porque estoy jugando muy bien cuando vienes y miras", declaró Ruud durante la ceremonia de trofeo. "Espero que vengas a Indian Wells la semana que viene para ver, ¡así que veamos qué sucede allí!".

Ruud luchó contra una serie de oponentes duros en el ATP 250 de California, y perdió solo un set en cuatro partidos contra el ex número uno el británico Andy Murray; el noveno favorito, el italiano Lorenzo Sonego; el ex número tres del mundo el búlgaro Grigor Dimitrov y Norrie, para convertirse en el primer jugador en el ATP Tour en levantar cinco títulos esta temporada.

Antes de 2021, había ganado solo un título de campeón.

Con su triunfo superó a los tres mejores tenistas del momento en la ATP, el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev, que cada uno de ellos tienen ganados cuatro títulos individuales en lo que va del 2021.

Ruud subirá de manera importante al octavo lugar en la FedEx ATP Race To Turin mientras intenta clasificarse para las Nitto ATP Finals, que se celebrarán en el Pala Alpitour de Turín del 14 al 21 de noviembre.

El tenista noruego dejó su huella al principio del partido, rompiendo en su primer juego de resto, y nunca miró hacia atrás. Ruud solo permitió que Norrie le ganara tres puntos de servicio en el primer set, y eso marcó la pauta.

El noruego aprovechó el juego inusualmente descuidado de su oponente al principio y luego dictó el suyo propio desde su esquina de revés, desatando fuertes derechas para evitar que Norrie encontrara su zona de confort.

El británico, que derrotó al máximo favorito, el ruso Andrey Rublev, en las semifinales, tuvo un mejor comienzo en el segundo set al reducir sus errores no forzados.

Pero Ruud conectó un tiro de revés perfecto que le colocó con parcial de 4-2, y no mostró nervios para cerrar el partido después de 62 minutos.

Ruud nunca había llegado a una final ATP Tour en canchas duras antes de esta semana.

Pero mostró un gran equilibrio durante todo el torneo detrás de su estilo físico de línea de fondo y avanzó cuando necesitaba terminar puntos en la red.

Norrie sobresale en canchas duras y, al igual que Ruud, ha disfrutado de la mejor temporada de su carrera. Pero el campeón de Los Cabos de este año no pudo agregar un segundo trofeo a nivel de gira a su currículum.

A principios de esta temporada, Ruud ganó en Bastad, Gstaad y Kitzbühel en tres semanas consecutivas para convertirse en el primer jugador en ganar tres títulos en la misma cantidad de semanas desde Murray en 2011.

La victoria también permitió a Ruud llevarse un premio en metálico de 92.515 dólares con 250 puntos para la clasificación de la FedEx ATP.

Mientras que Norrie logró un premio en efectivo de 54.355 dólares y 150 puntos.