Puigdemont afronta en Cerdeña la primera vista para su posible extradición

Roma, 4 oct (EFE).- El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont afronta este lunes en el Tribunal de apelación de Sassari, en Cerdeña, la primera audiencia sobre su extradición a España, tras haber sido detenido en la isla italiana el pasado 23 de septiembre por la ejecución de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo español.

Los abogados de Puigdemont Gonzalo Boye y el italiano Agostinangelo Marras indicaron a Efe que se decidirá, "aunque no será inmediato" si se continúa con el proceso de extradición previsto tras la Orden Europea de Detención y Entrega por la que fue arrestado a su llegada al aeropuerto de la localidad de Alguer, donde había acudido para participar en un festival de folclore sardo-catalán.

La audiencia está fijada a las 11:00 horas y Puigdemont, que llegó el domingo a Cerdeña procedente de Bélgica, no hará declaraciones ni a la entrada ni a la salida "por motivos de seguridad", mientras que sí está prevista una rueda de prensa a las 18:30 en Alguer, en la sala de conferencias Quarté Sayàl.

El magistrado del Supremo español Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresidente de Cataluña, envió en las últimas horas al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) una petición para que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden, que está "activa", y ya no tiene inmunidad.

Por otro lado, el expresidente catalán también presentó la semana pasada un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado.

Este lunes en Sassari se espera una manifestación de los independentistas sardos en apoyo de Puigdemont, y también se anunció una contramanifestación de Vox, aunque no ha sido confirmada, con la presencia de la diputada y secretaria jurídica del partido ultraderechista Marta Castro.