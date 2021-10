Portaltic.-El futuro de Internet está lleno de ventanas emergentes y spam

04-10-2021 Wayforward Machine POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA INTERNET ARCHIVE



MADRID, 4



Imaginar cómo será Internet dentro de 25 años no es fácil, pero los responsables de Internet Archive se han aventurado a ofrecer un vistazo a lo que nos deparará en la Red, bajo una perspectiva en la que priman el spam y los anuncios emergentes que restringen el acceso al conocimiento.



Internet Archive es un proyecto para preservar Internet, que en sus 25 años de historia ha conseguido crear una biblioteca de archivos digitales en la que no faltan películas, libros, videojuegos ni páginas web.



Una de sus herramientas más populares, Wayback Machine, permite consultar páginas web que han sido editadas, para conocer su contenido original. E inspirándose en esta idea, ha presentado Wayforward Machine, que en lugar de mirar al pasado, ofrece un atisbo de lo que será Internet dentro de 25 años.



Wayforward Machine es una campaña que aboga por proteger el libre acceso al conocimiento en la Red. Denuncia los apagones gubernamentales, que tienen "impactos devastadores en las comunidades afectadas"; los protocolos, muros de pago y firewalls que fragmentan Internet; y las divisiones de la Web provocadas la geopolítica y el comercio.



Estas "amenazas contra el acceso libre y abierto al conocimiento" plantean un futuro oscuro, con un Internet lleno spam y de ventanas emergentes, con notificaciones sobre las restricciones que impiden acceder a páginas web, bien porque el usuario no quiere compartir datos personales, bien por una legislación o por un bloqueo político.