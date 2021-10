Perú.- La oposición rechaza las amenazas de disolución del Congreso lanzadas por el primer ministro de Perú

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Diputados de la oposición han expresado su rechazo a las declaraciones del primer ministro peruano, Guido Bellido, quien aseguró el domingo que si el Congreso no aprueba la segunda reforma agraria propuesta por el presidente Pedro Castillo, "devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos".



Diputados de Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos y Acción Popular ha descalificado estas palabras de Bellido. "Bellido demuestra ignorancia de los modos democráticos", ha apuntado el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya.



"No sabe de lo que está hablando. Primero que entreguen el proyecto de ley. Lo debatiremos y veremos qué sigue. Para hablar si habrá o no algo, primero hay que presentarlo. Después de que escuche el debate, podrá dar una opinión. No puede criticar algo que no ha sucedido, porque se convertiría en una amenaza, y eso no lo vamos a aceptar", ha afirmado en declaraciones al periódico 'El Comercio'.



Mientras, el diputado de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra ha reprochado en declaraciones a 'La República' que "el señor Bellido no entiende lo que significa ser primer ministro".



"Eso parte porque tiene una ideología que se basa en la imposición, no en concertar ni promover. Nadie se opone en el Congreso a las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida o la superación de diferentes sectores. Pero él transmite una mala señal a los ciudadanos, como si los congresistas se opusieran. Sigue equivocado, sigue en la misma política de división, de enfrentar a los ciudadanos con el Congreso y hasta congresistas de su bancada se dan cuenta que no es así", ha apuntado.



Para el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, "tenemos un primer ministro que lo primero que hace es sacar la pistola y ponerla sobre la mesa (...). Viene a amenazar en un discurso". "Si él no ha entendido lo que es la democracia, la división de poderes, pues habrá que hacerle entender. No tenemos ningún problema en que se haga la censura al primer ministro si es necesario", ha advertido en una entrevista televisiva.



El domingo Bellido participó junto a Castillo en la presentación de la propuesta de reforma agraria en un acto en Cusco. Durante el mismo, Bellido intervino en quechua para advertir que los campesinos "toleran poco". "Si el Congreso de la República no la aprueba, que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros congresistas", dijo.