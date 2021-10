Pandora.- Duque dice que "tener cuentas en el exterior no es delito" pero advierte de que se deben declarar

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido este lunes a los Papeles de Pandora y ha dicho que "tener cuentas en el exterior no es delito", si bien ha advertido de que "todo el que tenga activos en el exterior, tiene que declararlo".



Duque se ha manifestado así, en una rueda de prensa, sobre la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que ha revelado posibles infracciones fiscales de diversos líderes mundiales y en la que se menciona a la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, o los expresidentes César Gaviria Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002), entre otros.



El mandatario ha incidido en que "sea quien sea" la persona en posesión de las cuentas tiene que registrarlo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo director, Lisandro Junco, aparece también en los Papeles de Pandora.



El presidente colombiano ha insistido en que las personas jurídicas o naturales que tenga activos no declarados en el exterior se enfrentarán a multas, si bien, ha recordado que se puede recurrir a las medidas de normalización tributaria que están incluidas en la Ley de Inversión social.



Asimismo, ha destacado la gestión realizada por su Gobierno para identificar activos en el exterior no declarados y así comunicar a los ciudadanos que tienen que "ponerse al día", informa el medio colombiano 'Semana'.



PERSONALIDADES COLOMBIANAS EN LOS PAPELES



En total, la investigación del ICIJ cita a 558 nombres colombianos entre los que figuran "millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Acolgal y Trident Trust", informa 'El Espectador'.



Entre ellos está el nombre de la vicepresidenta colombiana, quien, junto a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, "participó en un negocio en Islas Vírgenes Británicas con un inversor que fue condenado por blanqueo de capitales", el colombiano Gustavo Hernández Frieri. En concreto, se señala a las ministras y Hernández como los primeros accionistas de la compañía Securities Management Corporation constituida en el mencionado lugar en 2005.



Al respecto, la vicepresidenta ha aclarado que la empresa fue declarada en Colombia ante el Banco de la República y la DIAN, antes de ser vendida en 2012.



Respecto al director de la DIAN, quien también aparece en los Papeles de Pandora, se indica que habría creado una sociedad en Delaware, paraíso fiscal, y tendría además una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái.



Por otro lado, Gaviria, actual presidente del Partido Liberal Colombiano, aparece con una sociedad offshore relacionada con el sector de hidrocarburos, "como la sociedad en Panamá MC2 Internacional S.A., accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos (MC2 S.A.S. ESP)".



Según la revelación, la empresa MC2 panameña se constituyó el 16 de julio de 2010. Dos años después, los directores registrados fueron el expresidente César Gaviria Trujillo, su hermano Luis Fernando, y el abogado Carlos Humberto Isaza, político y director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno de Gaviria.



Asimismo, el expresidente Andrés Pastrana mantuvo "durante una década (...) en el anonimato una sociedad offshore en Panamá" desde la cual administró "parte de su patrimonio familiar".



La investigación da cuenta de que "dos meses antes de que Andrés Pastrana terminara su cuatrienio en la Casa de Nariño, realizó gestiones para constituir en Colombia la empresa Salatina Puyana y Cía. Sociedad en Comandita". El hecho se formalizó el 3 de mayo de 2002 y su propósito, según se lee en los documentos públicos, fue "la precautelación del patrimonio de familia", así como "hacer inversiones colombianas en el exterior".



Otras figuras públicas de Colombia mencionadas en la investigación son el exministro de Defensa Guillermo Botero, la exministra de Educación Gina Parody y el exministro de Asuntos Exteriores Fernando Araújo, así como el industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más rico del país, el empresario Alejandro Santodomingo, la cantante Shakira y los banqueros Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski.