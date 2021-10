Pandora.- Bruselas confía en que los Papeles de Pandora den un "impulso muy positivo" a la lucha contra la evasión

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)



El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha afirmado este lunes que las revelaciones de los llamados Papeles de Pandora darán "un impulso muy positivo" a la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y ha recordado que Bruselas presentará antes de que acabe este año una propuesta legislativa contra el "abuso" de las sociedades pantalla.



A su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) en Luxemburgo, el italiano ha confiado también en que el Parlamento Europeo aproveche "de manera muy fuerte" el "impulso" de la información que publican 'El País' y 'La Sexta' a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.



"Pienso que como tantas otras investigaciones del periodismo, esta también dará un impulso muy positivo a los políticos que toman decisiones. Seguro que el Parlamento Europeo recogerá este impulso de manera fuerte y yo me comprometo a hacerlo desde el punto de vista de la Comisión", ha señalado.



La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por su parte, ha recordado al ser preguntada por este asunto por la prensa, que a finales de este mes el G-20 intentará sellar en roma un acuerdo sobre la fiscalidad global que fije un impuesto mínimo del impuesto de sociedades y ponga fin a la "carrera a la baja" y la "competencia fiscal" que "empobrece a todos los sectores públicos a nivel internacional".



"En este momento las autoridades fiscales de los distintos países están analizando las implicaciones de esos Papeles para proseguir o intensificar su lucha contra el fraude fiscal, como no puede ser de otra manera", ha expresado la española.



EL MINISTRO HOLANDÉS, AUSENTE TRAS APARECER EN LA FILTRACIÓN



Calviño, sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre el hecho de que el ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra, aparezca en los Papeles de Pandora: "Prefiero no opinar sobre el contenido de una información que se ha divulgado hasta que se haga el correspondiente análisis por parte de las autoridades fiscales".



Hoekstra no ha participado en la reunión del Eurogrupo y fuentes diplomáticas de su país han explicado a Europa Press que su ausencia no está relacionada con los Papeles de Pandora, sino con el hecho de que el ministro está negociando la formación de un nuevo Gobierno en Países Bajos.



De hecho, las mismas fuentes han asegurado que Hoekstra comunicó al Eurogrupo la semana pasada que no acudiría a la cita de Luxemburgo de este lunes y en su lugar participaría el secretario de Estado de Finanzas, Hans Viklbrief.



El ministro holandés fue uno de los más duros en los primeros meses de la pandemia, cuando la UE debatió y después acordó la puesta en marcha del fondo de recuperación de 800.000 millones, llegando incluso a acusar a socios del sur como España e Italia de no tener margen presupuestario para hacer frente a la crisis por su despilfarro anterior.