Palmeiras empata y Mineiro consolida liderato en vuelta de hinchas a estadios

Jugadores de Mineiro celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Yuri Edmundo/POOL

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Palmeiras cedió este domingo un empate 1-1 en casa al Juventude y Atlético Mineiro, que el sábado se impuso por 1-0 al Internacional aumentó su ventaja como líder del Campeonato Brasileño en una vigésima tercera jornada caracterizada por el regreso de los hinchas a los estadios.

El club de Belo Horizonte completó 49 puntos en 22 partidos y elevó desde ocho a diez enteros la distancia que lo separa del Palmeiras, el segundo clasificado.

El conjunto verde de Sao Paulo, del técnico portugués Abel Ferreira, necesitaba ganar al Juventude, que ocupa la decimoquinta posición, para seguirle el paso al Mineiro.

El Juventude jugó a defenderse en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y a aprovechar posibles contragolpes y la estrategia le dio rápidamente resultado. A los 5 minutos y gracias a un error de Gustavo Scarpa, los visitantes lanzaron un contragolpe que el Palmeiras sólo pudo frenar con una falta en la entrada del área.

Guilherme Castilho ejecutó y abrió la cuenta para el Juventude.

Palmeiras, que reservó algunos titulares desgastados por el partido del martes en que garantizó cupo en la final de la Copa Libertadores, tan sólo firmó el empate al final del primer tiempo gracias a una falta. Scarpa encontró a Danilo dentro del área y el volante empató con una volea.

Pese a que dominó el segundo tiempo, el Palmeiras fue incapaz de remontar para mantenerle el ritmo al Mineiro y terminó con un empate que lo mantiene en segundo lugar en la clasificación, con 39 puntos.

También aprovechó el pinchazo del Palmeiras el Flamengo que, goleó por 3-0 al Athletico Paranaense y ascendió al tercer lugar, a un punto del segundo y a once del líder.

Flamengo, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, aún puede descontarle más terreno al Atlético Mineiro debido a que tiene pendientes dos partidos.

En la jornada en que el público a las tribunas tras más de un año alejado por la pandemia de la covid-19, Flamengo le ofreció a su afición en el Maracaná una demostración de poderío y buen fútbol, en la que tan sólo necesitó el primer tiempo para golear conEverton Ribeiro, Bruno Henrique y Andreas Pereira.

El club de Río de Janeiro, que esta semana se clasificó a la final de la Copa Libertadores, no dio margen al Paranaense, que esta semana se matriculó en la final de la Copa Sudamericana, un esfuerzo que obligó al técnico Paulo Autuori a reservar sus titulares y jugar con suplentes.

El campeón brasileño anotó dos goles en los quince primeros minutos del partido, amplió en los minutos de reposición del primer tiempo con un golazo de Andreas Pereira, y se dedicó a administrar su amplia ventaja en la segunda mitad.

El técnico del Flamengo, Renato Gaúcho, alineó hoy a todas sus estrellas, con excepción del lesionado zaguero David Luiz.

Pero el entrenador tuvo que despedir este mismo domingo, por al menos dos semanas, a varios de sus titulares, que tendrán que concentrarse el lunes con sus selecciones para partidos por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Entre los jugadores que el club de Río de Janeiro fue obligado a ceder para la triple jornada de las eliminatorias de octubre destacan los ofensivos brasileños Gabriel Barbosa y Everton Ribeiro; el punta uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el lateral chileno Mauricio Isla.

El Atlético Mineiro jugó el sábado y consiguió una valiosa y costosa victoria por 1-0 sobre el Internacional, con gol de Keno a trece minutos del final.

La victoria alivió el ánimo de jugadores y el entrenador Alexi Stival 'Cuca' tras perder el paso a la final de la Copa Libertadors con el Palmeiras.

El Mineiro, que soñaba con la triple corona este año, tendrá que concentrarse ahora en el Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil, de la que es uno de los semifinalistas, ya que el título de la Libertadores se lo disputarán Palmeiras y Flamengo.