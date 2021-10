O.Próximo.- El líder palestino Abbas recibe una delegación israelí en Ramalá

04-10-2021 El lider palestino, Mahmud Abbas, junto al ministro de Salud de Israel, Nitzan Horowitz, y el de Cooperación Regional, Issawi Frej, durante una reunión en Ramalá. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha recibido en la noche de este domingo a una delegación del Gobierno israelí formada por el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, y el de Cooperación Regional, Issawi Frej, en Ramalá. POLITICA TWITTER MERETZ



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha recibido en la noche de este domingo a una delegación del Gobierno israelí formada por el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, y el de Cooperación Regional, Issawi Frej, en Ramalá.



Así, los dos ministros del partido socialdemócrata Meretz han mantenido con Abbas la que es ya la segunda reunión de este tipo en los últimos meses, tal y como apunta el diario local 'The Times of Israel'.



"Si perdemos la esperanza, perdemos el futuro", ha apuntado Abbas al respecto de su encuentro, a la par que ha invitado a acudir a Palestina al resto de miembros de la coalición de Gobierno israelí.



Por su parte, Horowitz ha remarcado que su formación está trabajando dentro del Gobierno de Israel por "mantener viva la solución de dos estados". "No dejes que desaparezca, y no sabotees la posibilidad de alcanzarlo en el futuro, porque no hay otra solución", ha expresado.



Sin embargo, el líder palestino ha resaltado la importancia de "terminar con la ocupación israelí y alcanzar una paz justa y global", tal y como ha recogido la agencia de noticias palestina WAFA.



Además, Abbas ha puesto el foco sobre la importancia de poner fin al Gobierno israelí sobre los territorios palestinos, además de pedir el fin de las demoliciones de hogares.



En relación a la invitación de Abbas al resto de la coalición de Gobierno, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha asegurado que no tiene planes de reunirse con el líder palestino.



Además, el mandatario, defensor de los asentamientos israelíes, ha dejado claro que no se producirá un retorno al proceso de paz bajo el Gobierno actual, y ha reiterado su oposición a un Estado palestino aunque sí que se ha mostrado a favor de colaborar para ponerle fin a los grupos terroristas de este territorio.



Ambos líderes participaron la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Bennett ni siquiera mencionó a los palestinos, mientras que Abbas exigió la retirada israelí a las fronteras previas a 1967.