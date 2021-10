México.- La comisión que investiga las desapariciones de los 43 'normalistas' tiene ya una "reconstrucción definida"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de la comisión presidencial creada para investigar la desaparición en 2014 de 43 estudiantes 'normalistas' de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, ha asegurado que cuentan ya con "una reconstrucción de hechos totalmente definida y quiénes participaron", aunque resta por averiguar adónde fueron llevados los estudiantes.



"Vamos a decir la verdad. No tenemos nada qué ocultar. No vamos a utilizar ningún cálculo político para fabricar conclusiones. Yo no voy a prestarme a hacer eso", ha asegurado Encinas en una entrevista con el diario mexicano 'La Jornada'.



Encinas, quien ejerce también como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno federal, ha revelado que la investigación abierta en Estados Unidos está haciendo un seguimiento del grupo delictivo implicado, Guerreros Unidos, pero "ellos están haciendo el propio rumbo de su investigación sobre narcotráfico; no tienen ninguna conclusión en lo que se refiere a la desaparición de los muchachos".



Como respuesta a la solicitud formal del presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el Gobierno de Estados Unidos ha entregado documentación que ha permitido ampliar el expediente.



Además, la comisión impulsa búsquedas en terrenos de Iguala y "probablemente estemos trabajando" en el municipio colindante de Eduardo Neri, ha explicado Encinas y que durará más de unas pocas semanas.



En cuanto a los interrogatorios de detenidos, Encinas ha destacado que muchos buscan el beneficio del criterio de oportunidad. No obstante, varios de los detenidos "dicen verdades a medias para evitar ser inculpados, hay que decirlo también con toda franqueza".



Lo ha atribuido al pacto de silencio, porque "son pactos de muerte; en el momento que se rompe el compromiso entre grupos delictivos, se pone en riesgo no sólo la integridad física de la persona que colabora, sino de sus familias". Desde 2014 han fallecido o han sido ejecutadas 21 personas.



Sin embargo, si los detenidos no brindan información que lleve a resultados, no tendrán el beneficio de criterio de oportunidad que les permite reducir, en algunos casos, sus condenas, ha reseñado.



En las investigaciones, ha agregado, ha sido un obstáculo grave la tortura que aplicaron las autoridades anteriores a los interrogados, porque les permitió quedar en libertad.



Debido a ello "los estudiantes fueron objeto de una segunda desaparición, porque se buscó borrar todo rastro o huella de ellos con una verdad histórica que, como lo hemos venido comprobando, no se apegó a la verdad de los hechos". A los liberados ya no se les puede juzgar por el mismo delito, pero sí se pueden abrir nuevos procesos.



Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.



La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.



Este mismo lunes el Gobierno federal mexicano publicará el decreto con el cual se crea la Comisión por el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre 1965 y 1990.