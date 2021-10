Mbappé quería que el PSG ganara algo de dinero con su fichaje

PARÍS, 4 oct (Reuters) - El delantero francés Kylian Mbappé dijo que en julio informó al París Saint Germain de que quería marcharse para que el club de la Ligue 1 ganara algo de dinero con el traspaso y tuviera tiempo de encontrar un sustituto.

El PSG rechazó varias ofertas del Real Madrid por Mbappé, que puede marcharse como agente libre al final de esta temporada, ya que su contrato finaliza el próximo mes de junio.

"Pedí irme, porque desde el momento en que no quise prolongar (mi contrato), quise que el club tuviera una comisión por transferencia para encontrar un reemplazo de calidad", dijo el jugador de 22 años a RMC Sport en una entrevista que se emitirá el martes.

"Es un club que me ha dado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y sigo siendo feliz. Lo anuncié con bastante antelación... Dije: si no quieren que me vaya, me quedo".

Mbappé negó haber rechazado "seis o siete" propuestas de renovación.

"La gente ha dicho que he rechazado seis o siete ofertas de ampliación, que no quiero hablar con (el director deportivo) Leonardo, esto es absolutamente falso. Me dijeron 'Kylian ahora vas a hablar con el presidente'", explicó.

"Personalmente, no me gustó que dijeran que vine (con la noticia de que quería irme) la última semana de agosto. Dije a finales de julio que quería irme".

(Reporte de Julien Pretot; edición de Pritha Sarkar, traducido por Tomás Cobos)