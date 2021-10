López Obrador defiende reforma eléctrica para evitar "lo que pasa en España"

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes su polémica propuesta de reforma eléctrica con el objetivo de evitar aumentos del precio de la luz como los ocurridos en España.

"La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios para que se pague lo justo para la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, ese es el objetivo principal, que no pase lo que está sucediendo en España", dijo en su rueda de prensa matutina en la ciudad de Puebla.

El presidente arremetió una vez más contra los Gobiernos pasados que a su juicio favorecieron la entrada de empresas eléctricas extranjeras, las cuales actuaron en México como si fuera "tierra de conquista".

"En España ellos dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas", opinó.

López Obrador dijo que el Gobierno de México tiene "la gran ventaja" de que fue elegido "por el pueblo": "Somos libres y tenemos que defender la economía popular", expresó.

El mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector energético, que pretende establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

No obstante, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México advirtió que, de aprobarse la reforma constitucional en materia energética, podrían perderse inversiones y proyectos, sin que se alcanzara a cubrir la demanda nacional de electricidad.

"La reforma eléctrica es para garantizar que no aumente la luz. ¿Quiénes se beneficiarán? Todos nos beneficiamos. Los empresarios (también)", respondió el presidente.

La coalición oficialista, liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.

Por ello, López Obrador advirtió a los legisladores que van a tener que "asumir su responsabilidad".

"Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va enterar", amenazó.

Se dirigió especialmente a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), posible socio en la votación, a quienes les recordó que el presidente priista Adolfo López Mateos (1958-1964) "nacionalizó la industria eléctrica".