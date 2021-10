Libia.- La ONU ve indicios de crímenes de guerra y contra la humanidad en Libia

Una misión de investigación denuncia los abusos cometidos a migrantes y refugiados bajo custodia



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Investigadores de la ONU han concluido que las partes en conflicto en Libia han podido cometer crímenes de guerra en los últimos cinco años, también mercenarios y combatientes extranjeros, mientras que los abusos cometidos contra migrantes y refugiados en los polémicos centros de detención equivaldrían a crímenes contra la humanidad.



Una misión internacional ha revisado cientos de documentos, entrevistado a 150 personas e investigado en Libia, Túnez e Italia para esbozar los presuntos abusos contra los Derechos Humanos cometidos en un país que vive sumido en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi hace más de una década.



El trabajo de esta misión se ha centrado en los hechos acontecidos desde el año 2016 y, en líneas generales, los expertos han concluido que "los civiles han pagado un alto precio" durante enfrentamientos como los registrados en Trípoli en 2019 y 2020, en plena ofensiva sobre la capital por parte de las fuerzas leales a Jalifa Haftar.



"Los ataques aéreos han matado a decenas de familias. La destrucción de instalaciones sanitarias ha afectado el acceso a la atención médica y las minas antipersonas colocadas por mercenarios en áreas residenciales han matado y mutilado a civiles", ha lamentado el jefe del grupo, Mohamed Auajjar.



Los investigadores "han concluido que todas las partes en conflicto, entre ellos terceros países y combatientes y mercenarios extranjeros, han violado el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de proporcionalidad y distinción, y algunos han cometido crímenes de guerra".



La misión también ha documentado casos de reclutamiento de niños soldado, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales y persecución de colectivos vulnerables, como pueden ser personas LGTBI y bajo custodia, una categoría esta última en la que se ha puesto el foco especialmente en migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.



Estos migrantes "están sujetos a una letanía de abusos en el mar, en los centros de detención y en manos de los traficantes", ha apuntado otro de los integrantes de esta misión, Chaloka Beyani, que ha confirmado abusos "a gran escala" tanto por parte de actores estatales como no estatales equiparables a crímenes contra la humanidad.



En las cárceles libias, las torturas están a la orden del día para numerosos presos, mientras que los detenidos quedan también aislados de visitas familiares. La investigadora Tracy Robinson ha advertido de que "la violencia en las cárceles libias se comete a tal escala y con tal nivel de organización que podría equivaler a crímenes contra la humanidad".



"El Estado y las milicias utilizan la detención arbitraria en cárceles secretas y las condiciones insoportables de arresto contra cualquiera que sea percibido como amenaza por sus intereses o posicionamientos", ha añadido.



RENDICIÓN DE CUENTAS



La misión de la ONU ha elaborado ya una lista de potenciales perpetradores de abusos, aunque por ahora permanece sellada a la espera de que pueda establecerse algún tipo de rendición de cuentas. Sí reconoce, no obstante, que ahora Libia está inmersa en una nueva fase de diálogo que, con el nuevo Gobierno de unidad, aspira a reunificar de nuevo las instituciones políticas de todo el país.



Auajjar ha subrayado que garantizar la rendición de cuentas es "más necesario que nunca" tanto como elemento disuasorio como para promover "la paz y la reconciliación a lardo plazo". En este sentido, ve "esencial" que la comunidad internacional ayude a las autoridades judiciales locales.



Asimismo, el informe recomienda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que prorrogue un año más su mandato para que pueda seguir examinando la situación en el país norteafricano.